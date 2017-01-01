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    Руководитель VAR в России: «До 19 тура система будет использоваться на одном-трех матчах в туре»

    Главный менеджер проекта по внедрению системы видеопомощи арбитров (VAR) в России Леонид Калошин сообщил, что полноценно VAR не будет функционировать в матчах РПЛ как минимум до 19-го тура. Пока система будет использоваться всего на нескольких играх в каждом туре.

    «Рад, что удалось добиться организационного результата. Внедрение VAR во всех матчах РПЛ? Пока не запустится специальный VAR-центр, это невозможно. Пока что речь идет о том, чтобы до 19-го тура использовать эту технологию только на нескольких матчах в туре, а именно от одной игры до трех. В тех матчах, где уже была система, все ошибки арбитров были исправлены после просмотра повтора. Был достигнут очень хороший результат.

    Теперь стоит задача в подготовке видеоассистентов для качественного проведения матча, который пройдет 21 июля. Пока что VAR будет работать в режиме офлайн на матче ЦСКА«Оренбург». До 21 числа осталось мало времени, но мы сделаем все, что сможем», – сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Впервые VAR будет использован в РПЛ в онлайн-режиме в матче второго тура «Динамо»«Рубин», который состоится в воскресенье, 21 июля.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      titata 12 минут назад

      а бабосы уже поделили и освоили за все 30 туров?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4959

      батог 33 минуты назад

      То есть до 8 декабря, нашу судейскую контору хрен потопишь ! А там еще чего нибудь !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +264

      titata > батог 10 минут назад

      а потом на половине игр, и морозы выведут из строя дорогостоящую аппаратуру.
      хрен победишь у нас мафию , даже в футболе.

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