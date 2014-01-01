Главные новости дня. «Спартак» объявил о переходе Мирзова, «Барселона» может арендовать Неймара с обязательством выкупа

«Спартак» объявил о переходе Мирзова из «Ростова».

Карпин раздумывал над завершением карьеры в конце прошлого сезона.

Foot Mercato: «Динамо» сделало предложение форварду «Марселя» Н’Жийе.

Карпов: «Зенит», «Динамо» и «Рубин» хотели купить Баринова. Семин уговорил игрока остаться в «Локомотиве».

«Атлетико» объявил о переходе Эрмосо из «Эспаньола». Игрок – воспитанник «Реала».

Sport.es: «Барселона» может арендовать Неймара с обязательством выкупа.

Газизов: «Переговоры по Заболотному пока не продвинулись, но, думаю, все решится в ближайшее время».

Нкунку перешел из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг».

«Чемпионат»: «Локомотив» и «Спартак» претендуют на чемпиона мира-2014 Шюррле.