«РБ Лейпциг» объявил о переходе из «ПСЖ» центрального полузащитника Кристофера Нкунку.

Немецкий клуб подписал с 21-летним игроком соглашение сроком до 2024 года. Футболист будет играть под 18-м номером.

По информации Transfermarkt, «РБ Лейпциг» заплатил за француза 13 миллионов евро.