Классно. Третий молодой воспитанник покинул ПСЖ только в это трансферное окно. И это ещё если не причислять к таковым Рабьо. Не знаю, что там за изменения обещали внести в трансферную политику клуба руководители в связи с плохими результатами в ЛЧ, но пачками отдавать своих перспективных игроков, которые могли бы верой и правдой служить клубу, быть на данном этапе ближайшим резервом, обеспечивающим глубину скамейки и качественную ротацию - крайне недальновидно.
«РБ Лейпциг» объявил о переходе из «ПСЖ» центрального полузащитника Кристофера Нкунку.
Немецкий клуб подписал с 21-летним игроком соглашение сроком до 2024 года. Футболист будет играть под 18-м номером.
По информации Transfermarkt, «РБ Лейпциг» заплатил за француза 13 миллионов евро.
- Нкунку – воспитанник «ПСЖ».
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за парижан 29 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.