«Чемпионат»: «Локомотив» и «Спартак» претендуют на чемпиона мира-2014 Шюррле

Шюрле едет с ярмарки... в Россию, куда же еще
Два клуб РПЛ интересуются атакующим полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
По информации «Чемпионата», подписать 28-летнего игрока хотят «Спартак» и «Локомотив». Железнодорожники рассматривают возможность как приобретения немца, так и его аренду.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
- Форвард провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
- На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Он – чемпион мира 2014 года.