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    «Чемпионат»: «Локомотив» и «Спартак» претендуют на чемпиона мира-2014 Шюррле

    Два клуб РПЛ интересуются атакующим полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

    По информации «Чемпионата», подписать 28-летнего игрока хотят «Спартак» и «Локомотив». Железнодорожники рассматривают возможность как приобретения немца, так и его аренду.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме».
    • Форвард провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
    • На счету Шюррле 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча. Он – чемпион мира 2014 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1461

      JTherry 34 минуты назад

      Шюрле едет с ярмарки... в Россию, куда же еще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +547

      wobaekat 1 час назад

      Трешки не хватит
      Но в Локо было бы идеальным вариантом. Хёведес поможет с адаптацией

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6993

      parevg 2 часа назад

      В Локо, в аренду на год, было бы неплохо. Нападающие нужны, Фарфан травмирован, Эдер бесполезен, а Феде нужен напарник или сменщик.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6910

      KLIM777 > parevg 1 час назад

      да зачем этот топчик всем? Он докатился уже до фулхэма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ахахаха, он быстрее в Вольсбург уйдёт

      -1
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