«Чемпионат»: «Локомотив» и «Спартак» претендуют на чемпиона мира-2014 Шюррле

Два клуб РПЛ интересуются атакующим полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

По информации «Чемпионата», подписать 28-летнего игрока хотят «Спартак» и «Локомотив». Железнодорожники рассматривают возможность как приобретения немца, так и его аренду.