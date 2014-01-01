Карпов: «Зенит», «Динамо» и «Рубин» хотели купить Баринова. Семин уговорил игрока остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог покинуть клуб в летнее трансферное

По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, в услугах 22-летнего игрока были заинтересованы «Зенит», «Динамо» и «Рубин».

«Прошлым летом Баринов был близок к переходу в «Арсенал». Президент (экс-генеральный директор «Локомотива») Илья Геркус купил в центральную зону Гжегожа Крыховяка, незыблемым казалось место Игоря Денисова, на подхвате были Дмитрий Тарасов и Тарас Михалик.

Самое то, чтобы загрустить и уехать в аренду. Тула готова была повторить зарплату игрока – 1,5 миллиона рублей в месяц. Вмешался Палыч (главный тренер москвичей Юрий Семин). Он предложил парню не заморачиваться: ему будет дан шанс, несмотря на острую конкуренцию. В то межсезонье Баринов сыграл во всех товарищеских матчах.

Зимой Геркус вызвал футболиста уже основного состава к себе и удвоил его оклад, пообещав вернуться к разговору о новом контракте весной, но не успел. Им занялся новый начальник поезда (генеральный директор «Локомотива») – Василий Кикнадзе. И это было сложно: Баринова можно было выкупить всего за 7 миллионов евро.

Поначалу переговоры шли тяжело. Главный аргумент: нет денег. Принятие нового лимита и интерес со стороны «Зенита», «Рубина» и «Динамо» ускорили дело. Плюс сказалась позиция футболиста: он даже не рассматривал вариант бросить Семина, ведь тот ему сильно помог, а «Локомотив» его воспитал.

В итоге договорились на зарплату в районе 1,3 миллиона евро в год (около 8 миллионов рублей в месяц), а отступные вросли до 13 миллионов евро. Важный момент: выкуп для европейских клубов существенно меньше. Срок контракта – четыре года.

Варианта со «Спартаком» не было изначально. Там до сих пор не могут простить чемпионскую кричалку про любовь к этому клубу. За нее Баринову предъявляли болельщики красно-белых, несмотря на извинения со стороны футболиста в соцсетях», – написал Карпов в телеграме.