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    Карпов: «Зенит», «Динамо» и «Рубин» хотели купить Баринова. Семин уговорил игрока остаться в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог покинуть клуб в летнее трансферное

    По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, в услугах 22-летнего игрока были заинтересованы «Зенит», «Динамо» и «Рубин».

    «Прошлым летом Баринов был близок к переходу в «Арсенал». Президент (экс-генеральный директор «Локомотива») Илья Геркус купил в центральную зону Гжегожа Крыховяка, незыблемым казалось место Игоря Денисова, на подхвате были Дмитрий Тарасов и Тарас Михалик.

    Самое то, чтобы загрустить и уехать в аренду. Тула готова была повторить зарплату игрока – 1,5 миллиона рублей в месяц. Вмешался Палыч (главный тренер москвичей Юрий Семин). Он предложил парню не заморачиваться: ему будет дан шанс, несмотря на острую конкуренцию. В то межсезонье Баринов сыграл во всех товарищеских матчах.

    Зимой Геркус вызвал футболиста уже основного состава к себе и удвоил его оклад, пообещав вернуться к разговору о новом контракте весной, но не успел. Им занялся новый начальник поезда (генеральный директор «Локомотива») – Василий Кикнадзе. И это было сложно: Баринова можно было выкупить всего за 7 миллионов евро.

    Поначалу переговоры шли тяжело. Главный аргумент: нет денег. Принятие нового лимита и интерес со стороны «Зенита», «Рубина» и «Динамо» ускорили дело. Плюс сказалась позиция футболиста: он даже не рассматривал вариант бросить Семина, ведь тот ему сильно помог, а «Локомотив» его воспитал.

    В итоге договорились на зарплату в районе 1,3 миллиона евро в год (около 8 миллионов рублей в месяц), а отступные вросли до 13 миллионов евро. Важный момент: выкуп для европейских клубов существенно меньше. Срок контракта – четыре года.

    Варианта со «Спартаком» не было изначально. Там до сих пор не могут простить чемпионскую кричалку про любовь к этому клубу. За нее Баринову предъявляли болельщики красно-белых, несмотря на извинения со стороны футболиста в соцсетях», – написал Карпов в телеграме.

    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • Россиянин дебютировал за железнодорожников 16 мая 2015 года в матче РПЛ с «Рубином», в котором провел на поле одну минуту.
    • Всего полузащитник сыграл в составе московской команды 75 встреч, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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