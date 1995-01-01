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    Sport.es: «Барселона» может арендовать Неймара с обязательством выкупа

    «Барселона» продолжает работу над переходом из «ПСЖ» нападающего Неймара.

    По информации Sport.es, после покупки у «Атлетико» Антуана Гризманна за 120 миллионов каталонцы не имеют средств на трансфер бразильца. По этой причине испанский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста с обязательством последующего выкупа после окончания сезона-2019/20.

    Ранее Неймар неоднократно заявлял о желании покинуть «ПСЖ». По информации СМИ, он также готов продолжить карьеру в «Реале», «Баварии» или «Ювентусе».

    • Бразилец выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • В составе каталонцев 27-летний форвард провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, стал двукратным чемпионом Примеры, трижды выиграл Кубок Испании, завоевал Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА, победил в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1050

      алдан2014 42 минуты назад

      Вот зачем он Барсе нужен?Как Спартаку Гельерме

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3006

      dinar7777dinar 1 час назад

      Бартомеу на презентации де йонга уже ответил что неймара в барсе не будет но нет все ещё пишут писаки свои утки .

      1
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      ...
      Рейтинг: +41

      Not angry fan > dinar7777dinar 1 час назад

      А жаль, блин! Там он был на своём месте.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3006

      dinar7777dinar > Not angry fan 1 час назад

      был.

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