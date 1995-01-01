Sport.es: «Барселона» может арендовать Неймара с обязательством выкупа

«Барселона» продолжает работу над переходом из «ПСЖ» нападающего Неймара.

По информации Sport.es, после покупки у «Атлетико» Антуана Гризманна за 120 миллионов каталонцы не имеют средств на трансфер бразильца. По этой причине испанский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста с обязательством последующего выкупа после окончания сезона-2019/20.

Ранее Неймар неоднократно заявлял о желании покинуть «ПСЖ». По информации СМИ, он также готов продолжить карьеру в «Реале», «Баварии» или «Ювентусе».