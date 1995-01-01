Sport.es: «Барселона» может арендовать Неймара с обязательством выкупа

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«Барселона» продолжает работу над переходом из «ПСЖ» нападающего Неймара.
По информации Sport.es, после покупки у «Атлетико» Антуана Гризманна за 120 миллионов каталонцы не имеют средств на трансфер бразильца. По этой причине испанский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста с обязательством последующего выкупа после окончания сезона-2019/20.
Ранее Неймар неоднократно заявлял о желании покинуть «ПСЖ». По информации СМИ, он также готов продолжить карьеру в «Реале», «Баварии» или «Ювентусе».
- Бразилец выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- В составе каталонцев 27-летний форвард провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, стал двукратным чемпионом Примеры, трижды выиграл Кубок Испании, завоевал Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА, победил в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.