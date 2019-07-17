Mundo Deportivo: Неймар рассматривает переход в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

Вот так ? Писали же что и за 150 продадут в августе, думаю через год рады будут 70 за него получить.
Нападающий «ПСЖ» Неймар собирается покинуть клуб этим летом.
Бразилец хочет вернуться в «Барселону», но осознает сложность этого трансфера, поэтому изучает другие варианты продолжения карьеры.
По информации Mundo Deportivo, 27-летний футболист рассматривает переход в «Реал», «Ювентус» или «Баварию».
Кроме того, форвард также думал о возможности перебраться в «Манчестер Юнайтед», но отказался от этой идеи после того, как «МЮ» не вышел в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.
Ранее сообщалось, что президент парижского клуба Насер аль-Хелаифи готов отпустить Неймара не менее чем за 300 миллионов евро.
- Трансферное окно в Испании, Франции и Германии закрывается 2 сентября. В Италии – 25 августа.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.