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    Mundo Deportivo: Неймар рассматривает переход в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар собирается покинуть клуб этим летом.

    Бразилец хочет вернуться в «Барселону», но осознает сложность этого трансфера, поэтому изучает другие варианты продолжения карьеры.

    По информации Mundo Deportivo, 27-летний футболист рассматривает переход в «Реал», «Ювентус» или «Баварию».

    Кроме того, форвард также думал о возможности перебраться в «Манчестер Юнайтед», но отказался от этой идеи после того, как «МЮ» не вышел в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

    Ранее сообщалось, что президент парижского клуба Насер аль-Хелаифи готов отпустить Неймара не менее чем за 300 миллионов евро.

    • Трансферное окно в Испании, Франции и Германии закрывается 2 сентября. В Италии – 25 августа.
    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      TOL47 30 минут назад

      Вот так ? Писали же что и за 150 продадут в августе, думаю через год рады будут 70 за него получить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +454

      Санёк 17 55 минут назад

      В Индии иди,там артисты как раз по твои стили, опыта ещё наберёшь))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1031

      Dizayner 1 час назад

      кто же отдаст за тебя 300 мильонов? позиционировался как звезда, а стал в итоге никому ненужным игрочишкой за 300 мильонов, так и сгниешь там)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      Schicko_008 1 час назад

      Я прямо вижу как Бавария покупает его за 300к.
      )

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