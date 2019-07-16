AS: «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 40 миллионов плюс Коутиньо и Дембеле. Парижане хотят 300 миллионов

«Барселона» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

По информации AS, каталонцы предложили парижанам через посредников 40 миллионов евро за бразильца плюс полузащитника Филиппе Коутиньо и форварда Усмана Дембеле.

Руководство «ПСЖ» отклонило это предложение, посчитав его смешным. Президент клуба Насер аль-Хелаифи хочет окупить как можно больше средств, потраченных на покупку Неймара два года назад. Он передал своим посредникам, что не будет рассматривать предложения по футболисту в размере менее чем 300 миллионов евро.

В настоящее время «Барселона» не может позволить себе потратить такие средства. Ранее каталонцы взяли в кредит 35 миллионов на приобретение у «Атлетико» Антуана Гризманна.