AS: «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 40 миллионов плюс Коутиньо и Дембеле. Парижане хотят 300 миллионов

40лямов даже лишние... 2х игроков более чем достаточно!!!
«Барселона» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.
По информации AS, каталонцы предложили парижанам через посредников 40 миллионов евро за бразильца плюс полузащитника Филиппе Коутиньо и форварда Усмана Дембеле.
Руководство «ПСЖ» отклонило это предложение, посчитав его смешным. Президент клуба Насер аль-Хелаифи хочет окупить как можно больше средств, потраченных на покупку Неймара два года назад. Он передал своим посредникам, что не будет рассматривать предложения по футболисту в размере менее чем 300 миллионов евро.
В настоящее время «Барселона» не может позволить себе потратить такие средства. Ранее каталонцы взяли в кредит 35 миллионов на приобретение у «Атлетико» Антуана Гризманна.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
- Контракт бразильца с французским клубом рассчитан до июня 2022 года.