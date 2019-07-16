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    AS: «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 40 миллионов плюс Коутиньо и Дембеле. Парижане хотят 300 миллионов

    «Барселона» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

    По информации AS, каталонцы предложили парижанам через посредников 40 миллионов евро за бразильца плюс полузащитника Филиппе Коутиньо и форварда Усмана Дембеле.

    Руководство «ПСЖ» отклонило это предложение, посчитав его смешным. Президент клуба Насер аль-Хелаифи хочет окупить как можно больше средств, потраченных на покупку Неймара два года назад. Он передал своим посредникам, что не будет рассматривать предложения по футболисту в размере менее чем 300 миллионов евро.

    В настоящее время «Барселона» не может позволить себе потратить такие средства. Ранее каталонцы взяли в кредит 35 миллионов на приобретение у «Атлетико» Антуана Гризманна.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
    • Контракт бразильца с французским клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      daler_FCB 6 минут назад

      40лямов даже лишние... 2х игроков более чем достаточно!!!

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      Рейтинг: +700

      Томик 20 минут назад

      Не стесняются же даже говорить, что потратили деньги на приобретение Неймара. Ау, УЕФА, где там смотрители за фейр плэем?? Официально он выкупил контракт САМ!! Может я путаю что-то?

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