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    Foot Mercato: «Динамо» сделало предложение форварду «Марселя» Н’Жийе

    Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жийе может перейти в «Динамо».

    По информации Foot Mercato, в настоящее время 25-летний футболист обсуждает с москвичами условия очень хорошего контракта.

    Интерес к камерунцу также проявляет клуб из Китая, который готов предложить ему более выгодное соглашение, чем «Динамо».

    Зарплата игрока во французской команде составляет 190 тысяч евро в месяц.

    В конце июня сообщалось, что «Краснодар» не смог договориться с «Марселем» по трансферу Н’Жийе.

    • В прошлом сезоне нападающий принял участие в 21-м матче «Марселя», забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает Н’Жийе в 3,5 миллиона евро.

    Источник: Foot Mercato

    Сайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1163

      Manilov 3 минуты назад

      Ну 3 гола в 21 матче - это как раз для Динамо. Трепещи РПЛ!

      0
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      Рейтинг: +115

      evgevg13 28 минут назад

      Укрепляйтесь! Динамо, вперёд!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -74

      Вальдемар IV 47 минут назад

      ну да не смог с лчшным краснодаром зато за выживалку пойдет бороться, наверняка лаве отвалят как в последний раз

      0
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      Рейтинг: +375

      ФК_Полоцк 1 час назад

      Интересный вариант.

      0
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      Рейтинг: +818

      PUZIAKA 1 час назад

      Поразительная результативность. Нужно срочно брать!

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