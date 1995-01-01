Foot Mercato: «Динамо» сделало предложение форварду «Марселя» Н’Жийе

Ну 3 гола в 21 матче - это как раз для Динамо. Трепещи РПЛ!
Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жийе может перейти в «Динамо».
По информации Foot Mercato, в настоящее время 25-летний футболист обсуждает с москвичами условия очень хорошего контракта.
Интерес к камерунцу также проявляет клуб из Китая, который готов предложить ему более выгодное соглашение, чем «Динамо».
Зарплата игрока во французской команде составляет 190 тысяч евро в месяц.
В конце июня сообщалось, что «Краснодар» не смог договориться с «Марселем» по трансферу Н’Жийе.
- В прошлом сезоне нападающий принял участие в 21-м матче «Марселя», забил три гола и сделал две результативные передачи.
- Контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года.
- Transfermarkt оценивает Н’Жийе в 3,5 миллиона евро.
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