Foot Mercato: «Динамо» сделало предложение форварду «Марселя» Н’Жийе

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жийе может перейти в «Динамо».

По информации Foot Mercato, в настоящее время 25-летний футболист обсуждает с москвичами условия очень хорошего контракта.

Интерес к камерунцу также проявляет клуб из Китая, который готов предложить ему более выгодное соглашение, чем «Динамо».

Зарплата игрока во французской команде составляет 190 тысяч евро в месяц.

В конце июня сообщалось, что «Краснодар» не смог договориться с «Марселем» по трансферу Н’Жийе.