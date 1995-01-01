Карпин раздумывал над завершением карьеры в конце прошлого сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что его посещали мысли завершить карьеру в конце прошлого сезона.

«В конце сезона у меня появлялись мысли уйти на пенсию. Честно. Уйти – так, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы были жена, дети и родители, а больше никого и близко не было. Подзадолбали.

Отдохнул пару недель – и вроде как с новыми силами. Но мысль всe равно посещает. На телевидение вряд ли вернусь, лучше на пенсию. В тот момент, когда мне не будет хотеться этим заниматься, я этим заниматься не буду. Сейчас хочется.

Очень хочется добиться поставленных целей, чтобы наши «хотелки» осуществились. Очень много зависит от обстановки, в которой ты работаешь. Мне нравится в Ростове как городе и «Ростове» как клубе. Нравится обстановка в команде, нравятся эти футболисты как люди», – сказал Карпин в интервью для YouTube-канала Commandos.

Тренеру сейчас 50 лет.

Его контракт с «Ростовом» истекает следующим летом.

Ранее Карпин возглавлял «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир).

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