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    Карпин раздумывал над завершением карьеры в конце прошлого сезона

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что его посещали мысли завершить карьеру в конце прошлого сезона.

    «В конце сезона у меня появлялись мысли уйти на пенсию. Честно. Уйти – так, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы были жена, дети и родители, а больше никого и близко не было. Подзадолбали.

    Отдохнул пару недель – и вроде как с новыми силами. Но мысль всe равно посещает. На телевидение вряд ли вернусь, лучше на пенсию. В тот момент, когда мне не будет хотеться этим заниматься, я этим заниматься не буду. Сейчас хочется.

    Очень хочется добиться поставленных целей, чтобы наши «хотелки» осуществились. Очень много зависит от обстановки, в которой ты работаешь. Мне нравится в Ростове как городе и «Ростове» как клубе. Нравится обстановка в команде, нравятся эти футболисты как люди», – сказал Карпин в интервью для YouTube-канала Commandos.

    • Тренеру сейчас 50 лет.
    • Его контракт с «Ростовом» истекает следующим летом.
    • Ранее Карпин возглавлял «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир).

    Карпин – о шансах Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень: «Все в этой жизни реально»

    Источник: YouTube-канал Commandos

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6

      omnertunbe 20 минут назад

      Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/oprese

      -2
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      Рейтинг: +13406

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Мы ещё повоюем! Спартак ждёт! кн""

      0
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      Рейтинг: +622

      Genz 49 минут назад

      Ростов попадет в лч, если введут var. А то всякие Москалёвы, левниковы будут топовым клубам помогать за вознаграждение. Всё повязано в РПЛ на деньгах.

      0
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      Рейтинг: +230

      Nintendo8800 51 минуту назад

      со спамом золото возьми и уходи, было бы красиво

      0
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      Рейтинг: -534

      Январь 59 > Nintendo8800 47 минут назад

      Можно и со сборной взять Золото. Со Спамом бронзу, серебро Золото и ЛЕ и ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +926

      den161 > Nintendo8800 18 минут назад

      возьмет только не спамом )) и будет еще красивее!

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      Рейтинг: -534

      Январь 59 55 минут назад

      "#Валераверим#", какая пенсия???. Учим матчасть, нервы в комок, все силы в кулак. Ещё 25 лет славных побед. Никакой пенсии.

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