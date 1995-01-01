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    Карпин – о шансах Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень: «Все в этой жизни реально»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева вернуться на прежний уровень.

    «Могут ли Кокорин и Мамаев вернуться на прежний уровень, как Еременко? Все в этой жизни реально. Это зависит от них самих. Понятно, что нужно много работать. Наверное, можно и сейчас как-то себя в форме держать. Можно располнеть, как Кокорин, но потом это все сбросить. По мне, их наказание – «ту мач» (слишком – примечание «Бомбардира»), – сказал Карпин в интервью для YouTube-канала Commandos.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам заключения.

    Источник: YouTube-канал Commandos

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      omnertunbe 20 минут назад

      Bы вкурсе нo что бы накачаться и похудеть не нужнo ходить в кaчалку или жpать xимию. Опробовал личнo и peзультат удивил: 3a 2 недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал pуки и спину.Teпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зaл и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Boт подpoбно все oпиcaно ====== https://url.uz/press

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      Рейтинг: +384

      ААМ 33 минуты назад

      Ждём второго круга.

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      Рейтинг: +533

      Докторо123 1 час назад

      Время покажет...

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      Рейтинг: +1599

      absent32 2 часа назад

      еременко был просто отстранен. сидел себе дома, бегал в зал, по травке, поддерживал форму как ему этого хотелось. а вот на счет кокорина и мамаева, то тут все очень тяжко и сложно. но парням конечно желаю продолжения карьеры

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