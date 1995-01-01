Карпин – о шансах Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень: «Все в этой жизни реально»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева вернуться на прежний уровень.
«Могут ли Кокорин и Мамаев вернуться на прежний уровень, как Еременко? Все в этой жизни реально. Это зависит от них самих. Понятно, что нужно много работать. Наверное, можно и сейчас как-то себя в форме держать. Можно располнеть, как Кокорин, но потом это все сбросить. По мне, их наказание – «ту мач» (слишком – примечание «Бомбардира»), – сказал Карпин в интервью для YouTube-канала Commandos.
- В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам заключения.