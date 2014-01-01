Газизов: «Переговоры по Заболотному пока не продвинулись, но, думаю, все решится в ближайшее время»

он хочет играть в зените, в пфл)))
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб ведет переговоры с «Зенитом» об аренде нападающего Антона Заболотного.
Перед началом этого сезона 28-летний был переведен в «Зенит-2». Как сообщил ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, если форвард не покинет клуб в это межсезонье, он продолжит выступать за вторую команду петербуржцев.
– Вы говорили, что хотите взять в аренду Антона Заболотного. Есть ли ответ от «Зенита»?
– Переговоры пока не продвинулись, но, думаю, что все решится в ближайшее время.
– То есть Антон окажется в «Уфе»?
– Не знаю. Решать ведь не нам, а «Зениту» и самому Заболотному.
- В прошлом сезоне Заболотный провел за «Зенит» 16 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 2021 года.
- Футболист перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.