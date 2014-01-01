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    Газизов: «Переговоры по Заболотному пока не продвинулись, но, думаю, все решится в ближайшее время»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб ведет переговоры с «Зенитом» об аренде нападающего Антона Заболотного.

    Перед началом этого сезона 28-летний был переведен в «Зенит-2». Как сообщил ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, если форвард не покинет клуб в это межсезонье, он продолжит выступать за вторую команду петербуржцев.

    – Вы говорили, что хотите взять в аренду Антона Заболотного. Есть ли ответ от «Зенита»?

    – Переговоры пока не продвинулись, но, думаю, что все решится в ближайшее время.

    – То есть Антон окажется в «Уфе»?

    – Не знаю. Решать ведь не нам, а «Зениту» и самому Заболотному.

    • В прошлом сезоне Заболотный провел за «Зенит» 16 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 2021 года.
    • Футболист перешел в «Зенит» из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1606

      absent32 1 час назад

      он хочет играть в зените, в пфл)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Genz 2 часа назад

      Платите поровну с зенитом сумму , оговоренную контрактом, и пойдет в Уфу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1553

      zritelx > Genz 1 час назад

      Так и будет , УФА не потянет зарплату игрока которую он получал в Зените- а Зениту приходится избавляться от игроков не нужных Семаку-логично по половине.

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