Медведев – о будущем Заболотного: «Будет играть в «Зените-2»

правильно... в пфл у него хоть будет шанс стать лучшим бомбардиром)))
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Антона Заболотного.
– Правильно ли мы понимаем, что Заболотный может покинуть клуб?
– Заболотный играет за «Зенит-2», вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2».
– Тот клуб готов был заплатить за этот трансфер?
– Мы бесплатно игроков не отдаем. Мы делаем это по рыночной стоимости.
- Интерес к Заболотному проявляли «Уфа», «Сочи» и тульский «Арсенал».
- Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2021 года.
«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков