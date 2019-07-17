Медведев – о будущем Заболотного: «Будет играть в «Зените-2»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Антона Заболотного.

– Правильно ли мы понимаем, что Заболотный может покинуть клуб?

– Заболотный играет за «Зенит-2», вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2».

– Тот клуб готов был заплатить за этот трансфер?

– Мы бесплатно игроков не отдаем. Мы делаем это по рыночной стоимости.

Интерес к Заболотному проявляли «Уфа», «Сочи» и тульский «Арсенал».

Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2021 года.

«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков