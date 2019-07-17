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    Медведев – о будущем Заболотного: «Будет играть в «Зените-2»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Антона Заболотного.

    – Правильно ли мы понимаем, что Заболотный может покинуть клуб?

    – Заболотный играет за «Зенит-2», вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2».

    – Тот клуб готов был заплатить за этот трансфер?

    Мы бесплатно игроков не отдаем. Мы делаем это по рыночной стоимости.

    • Интерес к Заболотному проявляли «Уфа», «Сочи» и тульский «Арсенал».
    • Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2021 года.

    «Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1593

      absent32 40 минут назад

      правильно... в пфл у него хоть будет шанс стать лучшим бомбардиром)))

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