«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков

Зе на месте. Этот сезон РПЛ имеет смысл.
«Зенит» внес изменения в заявку команды на сезон-2019/20.
Во вторник, 16 июля, петербуржцы дозаявили для участия в РПЛ нападающих Антона Заболотного, Александра Еловских и Даниила Макеева, полузащитников Сергея Иванова, Никиту Колдунова, Максима Левина и Кирилла Макеева и защитников Сергея Бугриева и Томаса Рукаса.
- Ранее Заболотный был переведен из основного состава «Зенита» в «Зенит-2».
- Вчера в матче второй команды петербуржцев против «Мурома» (2:0) в первом туре ПФЛ 28-летний футболист отметился голевым пасом.
- В сезоне-2018/19 Заболотный провел за «Зенит» 16 встреч в РПЛ и сделал одну результативную передачу.