Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков

    «Зенит» внес изменения в заявку команды на сезон-2019/20.

    Во вторник, 16 июля, петербуржцы дозаявили для участия в РПЛ нападающих Антона Заболотного, Александра Еловских и Даниила Макеева, полузащитников Сергея Иванова, Никиту Колдунова, Максима Левина и Кирилла Макеева и защитников Сергея Бугриева и Томаса Рукаса.

    • Ранее Заболотный был переведен из основного состава «Зенита» в «Зенит-2».
    • Вчера в матче второй команды петербуржцев против «Мурома» (2:0) в первом туре ПФЛ 28-летний футболист отметился голевым пасом.
    • В сезоне-2018/19 Заболотный провел за «Зенит» 16 встреч в РПЛ и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +181

      SinyaaPyll 1 минуту назад

      Зе на месте. Этот сезон РПЛ имеет смысл.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72512
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru