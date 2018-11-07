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    Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ

    «Зенит-2» во вторник победил «Муром» со счетом 2:0 в матче первого тура первенства ПФЛ в зоне «Запад».

    В стартовом составе петербуржцев на поле вышел нападающий Антон Заболотный.

    На 87-й минуте он сделал результативный пас на полузащитника Кирилла Макеева. Спустя две минуты Заболотный был заменен на защитника Сергея Бугриева.

    • В прошлом сезоне Заболотный выступал за основной состав «Зенита». Футболист провел в РПЛ 16 встреч и сделал одну голевую передачу.
    • Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак рассказал, что 28-летний нападающий был переведен во вторую команду из-за конфликта интересов и «Зенит» ищет ему новый клуб.

    Источник: Официальный сайт ПФЛ

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +565

      Alekxei Z. 9 минут назад

      Бомбардир , ваши вбросы о Заболотном и Глушакове опускают ваше издание ниже плинтуса.
      Вроде и ниже уже некуда...

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      Рейтинг: +11236

      ВетеR 10 минут назад

      Там его место!

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    • ...
      Рейтинг: +811

      PUZIAKA 15 минут назад

      Рад за Антона, наконец нашел свою команду и вышел на свой уровень.

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