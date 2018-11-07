Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ

Бомбардир , ваши вбросы о Заболотном и Глушакове опускают ваше издание ниже плинтуса.
Вроде и ниже уже некуда...
«Зенит-2» во вторник победил «Муром» со счетом 2:0 в матче первого тура первенства ПФЛ в зоне «Запад».
В стартовом составе петербуржцев на поле вышел нападающий Антон Заболотный.
На 87-й минуте он сделал результативный пас на полузащитника Кирилла Макеева. Спустя две минуты Заболотный был заменен на защитника Сергея Бугриева.
- В прошлом сезоне Заболотный выступал за основной состав «Зенита». Футболист провел в РПЛ 16 встреч и сделал одну голевую передачу.
- Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак рассказал, что 28-летний нападающий был переведен во вторую команду из-за конфликта интересов и «Зенит» ищет ему новый клуб.