Заболотный сделал голевой пас в матче за «Зенит-2» в ПФЛ

«Зенит-2» во вторник победил «Муром» со счетом 2:0 в матче первого тура первенства ПФЛ в зоне «Запад».

В стартовом составе петербуржцев на поле вышел нападающий Антон Заболотный.

На 87-й минуте он сделал результативный пас на полузащитника Кирилла Макеева. Спустя две минуты Заболотный был заменен на защитника Сергея Бугриева.