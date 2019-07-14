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    Семак – о Заболотном: «Он тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с форвардом Антоном Заболотным.

    • Заболотный начал тренироваться с «Зенитом-2» на этой неделе.
    • Sport24 сообщал, что игрок не хочет разрывать контракт с клубом и хочет уйти в аренду.

    – Сегодня в заявке на игру [с «Тамбовом»] не было Заболотного, зато он появился в пятницу на сайте ПФЛ. Он теперь будет играть за вторую команду?

    – Он уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ. Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в Российской Премьер-лиге.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6234

      Вомбат 26 минут назад

      То-то и оно, что пора было давно. А сейчас уже поздно - он уверовал, что он. если не гений, то сильный форвард, которому просто не везет. И кстати, Семак лукавит или неправ - ни одну команду РПЛ Антон не усилит. Его уровень - ФНЛ.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1287

      ухоженный крокодил 33 минуты назад

      Грамотно слили его.
      Давно уже пора.

      2
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