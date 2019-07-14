То-то и оно, что пора было давно. А сейчас уже поздно - он уверовал, что он. если не гений, то сильный форвард, которому просто не везет. И кстати, Семак лукавит или неправ - ни одну команду РПЛ Антон не усилит. Его уровень - ФНЛ.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с форвардом Антоном Заболотным.
- Заболотный начал тренироваться с «Зенитом-2» на этой неделе.
- Sport24 сообщал, что игрок не хочет разрывать контракт с клубом и хочет уйти в аренду.
– Сегодня в заявке на игру [с «Тамбовом»] не было Заболотного, зато он появился в пятницу на сайте ПФЛ. Он теперь будет играть за вторую команду?
– Он уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ. Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в Российской Премьер-лиге.
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