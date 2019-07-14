Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с форвардом Антоном Заболотным.

Заболотный начал тренироваться с «Зенитом-2» на этой неделе.

Sport24 сообщал, что игрок не хочет разрывать контракт с клубом и хочет уйти в аренду.

– Сегодня в заявке на игру [с «Тамбовом»] не было Заболотного, зато он появился в пятницу на сайте ПФЛ. Он теперь будет играть за вторую команду?

– Он уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ. Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в Российской Премьер-лиге.

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