Sport24: Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом». Игрок согласен только на аренду

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Антон Заболотный не хочет переходить в «Сочи», поскольку не намерен идти на понижение зарплаты.

Однако, как стало известно Sport24, 28-летний футболист отказался от трансфера по другим причинам.

По информации источника, нападающий согласен уйти в аренду, но не собирается расторгать контракт с питерским клубом. А «Зенит» предложил ему именно такой вариант – прекратить сотрудничество и присоединиться к «Сочи» на правах свободного агента.