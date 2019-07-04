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    Sport24: Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом». Игрок согласен только на аренду

    Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Антон Заболотный не хочет переходить в «Сочи», поскольку не намерен идти на понижение зарплаты.

    Однако, как стало известно Sport24, 28-летний футболист отказался от трансфера по другим причинам.

    По информации источника, нападающий согласен уйти в аренду, но не собирается расторгать контракт с питерским клубом. А «Зенит» предложил ему именно такой вариант – прекратить сотрудничество и присоединиться к «Сочи» на правах свободного агента.

    • Соглашение Заболотного с «Зенитом» рассчитано до 2021 года.
    • В минувшем сезоне игрок провел 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Sport24

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