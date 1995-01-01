«Сочи» может подписать Полоза, Заболотный отказывается от перехода

«Сочи» ведет переговоры о переходе двух игроков «Зенита» Дмитрия Полоза и Антона Заболотного.

Как сообщает «Чемпионат», Полоз с большой долей вероятности присоединится к дебютанту РПЛ. А Заболотный пока отказывается уходить в сочинский клуб, поскольку не хочет идти на понижение зарплаты.

Ранее «Зенит» отозвал Полоза с тренировочного сбора «Ростова». Минувший сезон игрок провел в аренде в «Рубине».

Что касается Заболотного, то месяц назад сообщалось, что питерский клуб хочет продать форварда для оптимизации бюджета и компенсации затрат на предстоящие трансферы.