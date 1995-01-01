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    «Сочи» может подписать Полоза, Заболотный отказывается от перехода

    «Сочи» ведет переговоры о переходе двух игроков «Зенита» Дмитрия Полоза и Антона Заболотного.

    Как сообщает «Чемпионат», Полоз с большой долей вероятности присоединится к дебютанту РПЛ. А Заболотный пока отказывается уходить в сочинский клуб, поскольку не хочет идти на понижение зарплаты.

    Ранее «Зенит» отозвал Полоза с тренировочного сбора «Ростова». Минувший сезон игрок провел в аренде в «Рубине».

    Что касается Заболотного, то месяц назад сообщалось, что питерский клуб хочет продать форварда для оптимизации бюджета и компенсации затрат на предстоящие трансферы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +673

      Жёлто-синий 58 секунд назад

      В Сочи Санкт-Петербург скоро все второсортные игроки перейдут туда

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      Рейтинг: +219

      kara-mba 9 минут назад

      Ему таких денег как в Зените больше нигде не дадут, а денег хочется. Вот и будет лавку полировать . А почему нет?

      0
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      Рейтинг: +274

      GSmall 53 минуты назад

      Чтоб ты сдох чмырь болотный.Надо блин фонд открыть,собрать денег,выкупить его контракт и отправить на работу пожарным.Петушара тупорылый

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      Рейтинг: +3778

      3a zenit > GSmall 28 минут назад

      ты это от Зе слышал что он отказался переходить?Зачем ты оскорбляешь человека со слов журнашлюх,не зная даже как оно есть на самом деле?За такое челюсть и рёбра ломают.

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      Рейтинг: +1573

      neveldomha 58 минут назад

      Что тут скажешь? Антошка очень любит в футбол играть сидя на скамейке. Задница максимально натренирована. К следующему сезону в Зените он уже готов.

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      Рейтинг: +274

      GSmall > neveldomha 50 минут назад

      Он знаешь,вот на тюрьме приспособленцы бывают.Вот эт хер такой же.Его только палками можно погнать

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