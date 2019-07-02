«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»

Не заплатили - отозвал. В Ростове все хотят на халяву, те же хохлы! И форма у них хохлятская, тенгрианская.
Нападющий «Ростова» Дмитрий Полоз уехал с тренировочного сбора клуба в Австрии.
Игрока сборной России вернул «Зенит», которому с 2017-го года принадлежат права на 27-летнего футболиста.
Прошлый сезон он провел в «Рубине» на правах аренды и забил пять голов в 30-ти матчах всех турниров.
- 6-го июля команда Сергея Семака на правах чемпиона сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом», обладателем Кубка.
- Новый сезон чемпионата страны начнется 12-го июля. «Зенит» откроет сезон 14-го числа матчем против «Тамбова».