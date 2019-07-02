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    «Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»

    Нападющий «Ростова» Дмитрий Полоз уехал с тренировочного сбора клуба в Австрии.

    Игрока сборной России вернул «Зенит», которому с 2017-го года принадлежат права на 27-летнего футболиста.

    Прошлый сезон он провел в «Рубине» на правах аренды и забил пять голов в 30-ти матчах всех турниров.

    • 6-го июля команда Сергея Семака на правах чемпиона сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом», обладателем Кубка.
    • Новый сезон чемпионата страны начнется 12-го июля. «Зенит» откроет сезон 14-го числа матчем против «Тамбова».

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    02.07.2019 21:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 3 июля 2019, 14:45

      Не заплатили - отозвал. В Ростове все хотят на халяву, те же хохлы! И форма у них хохлятская, тенгрианская.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > paracetamol 3 июля 2019, 17:20

      А я смотрю ты на мозг совсем присел и ник у тебя аптечный, у нас в Ростове кого только нет, Заодно флаг Ростовской области посмотри, а тенгрианство каким тут боком приплел, чувак меньше АНТИБИОТИКОВ хавай на ночь ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > klim2m 3 июля 2019, 21:19

      Он говном питается

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 июля 2019, 09:57

      Зенит-это черная дыра в российском футболе, оттуда только негатив.

      6
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      ...
      Рейтинг: +11242

      alp > vgarakh 3 июля 2019, 10:13

      вам бы этого очень хотелось, но это не так ;-)

      -1
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      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 3 июля 2019, 09:30

      да отозвали, ибо покупатель нашелся.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > Ашет Арбузян 3 июля 2019, 17:02

      Да в Сочи хотят притулить

      0
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 3 июля 2019, 06:46

      У них же в руководстве игрок сборной Украины.
      Сам ни зъим, так покусаю...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5219

      ААМ 3 июля 2019, 00:31

      Новый лимит в действии

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июля 2019, 23:26

      уйня какая то

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 июля 2019, 23:18

      Что за отношение) То отпустили на сборы, то отозвали) Сами определиться что ли не могут?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > bset 3 июля 2019, 17:06

      Они Кинули Ростов теперь им всем бывшим бумеранг летит ))

      0
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      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY 2 июля 2019, 23:12

      Не везёт Полозу, даже Бомбардир сделал из него полузащитника, скоро в ворота поставят.

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 июля 2019, 21:47

      Как шлюха ей богу, как только приманят так сразу раздвинув ноги бежит

      2
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      ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > Skull_Boy 2 июля 2019, 21:54

      А кто его спрашивает или манит - у него вообще-то контракт!

      9
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Skull_Boy 2 июля 2019, 23:07

      Скорее это Зенит поступил как шлюха.У себя не дает ему играть и развиваться,и шанс в другом клубе отбирает.Хотят отправить в след за Заболотным,не смотря на то,что Полоз не хочет в Сочи.

      9
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Skull_Boy 3 июля 2019, 17:07

      А что тут удивительного мы все такие ))) кто платит хорошо к тому и валим, времена романтиков и альтруистов прошли ))

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