«СЭ»: «Зенит» хочет продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина 

«Зенит» планирует продать летом трех игроков: защитника Эльмира Набиуллина, полузащитника Матиаса Краневиттера и форварда Антона Заболотного.

Санкт-петербургский клуб хочет оптимизировать трансферный бюджет и компенсировать затраты на предстоящие трансферы.

Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл в 30 матчах, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Краневиттер – с 2017 года. В прошедшем сезоне чемпионата России он провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Набиуллин играет в «Зените» с 2018 года. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах и отдал две голевые передачи.

Также сообщается, что санкт-петербуржцы могут продать Роберта Мака и Эрнани, если клубу и игрокам последует подходящее предложение.