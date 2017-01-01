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    «СЭ»: «Зенит» хочет продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина 

    «Зенит» планирует продать летом трех игроков: защитника Эльмира Набиуллина, полузащитника Матиаса Краневиттера и форварда Антона Заболотного.

    Санкт-петербургский клуб хочет оптимизировать трансферный бюджет и компенсировать затраты на предстоящие трансферы.

    • Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл в 30 матчах, забил три гола и отдал три голевые передачи.
    • Краневиттер – с 2017 года. В прошедшем сезоне чемпионата России он провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.
    • Набиуллин играет в «Зените» с 2018 года. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах и отдал две голевые передачи.

    Также сообщается, что санкт-петербуржцы могут продать Роберта Мака и Эрнани, если клубу и игрокам последует подходящее предложение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53

      persuha 1 минуту назад

      Набиуллин вырос считай, уйдя из Рубина ))))))

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