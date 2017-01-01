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    РПЛ представила новый кубок и медали

    Пресс-служба Премьер-лиги опубликовала изображения нового чемпионского кубка и медалей. Награды разработаны совместно со студией Артемия Лебедева.

    «Кубок обладает очень стремительными пропорциями, и при взгляде на этот кубок чувствуется сила и энергия.

    В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. В трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент.

    Особенность подобных структур в том, что, несмотря на визуальную легкость и воздушность, они очень прочные. Примеры в архитектуре являются тому доказательством — Геодезические купола, Шуховская башня. В этом заложен глубокий смысл — только по-настоящему сплоченная и сыгранная команда может стать чемпионом», – сообщает официальный сайт лиги.

    • Ранее был представлен новый мяч соревнования.
    • Новый сезон начнется 12-го июля. Действующий чемпион – «Зенит».

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4547

      BRO_football 26 минут назад

      Скорее всего это просто трофей, а не кубок, потому что кубок сам по себе должен выглядеть как сосуд, чаша или бокал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5737

      FanatSerj 27 минут назад

      Красиво с медведями, но не побухать ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6698

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Сколько отмыли, лямов 200

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1841

      кошмарик 51 минуту назад

      Лебедев походу на мешке с деньгами РПЛ сидит.. рука руку моет..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15945

      сапёр75 1 час назад

      Симпотичный , только как из него пить ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19916

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Это не кубок, а статуэтка. Кубок это то, куда можно что-то наливать. По англ. - cup.

      2
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      Рейтинг: +49

      Kazzzik1992 1 час назад

      теперь надо поднять имидж чемпионата

      0
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      Рейтинг: +1258

      compka 1 час назад

      Кубок серебрянный?

      0
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      Рейтинг: +656

      Борат 1 час назад

      Кубки уже есть у всех.
      Нужно было салатницу делать! В неё можно сельдь под шубой накладывать а из кубка водку наливать! У кого дубль - кубок и рпл, тот и банкует!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2837

      Добрый Бобер 1 час назад

      Т.е. студия Артёма Лебедева немного доработала Кубок чемпионата мира?

      3
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