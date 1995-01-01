Главные новости дня. «Спартак» объявил об уходе Зе Луиша, «Тоттенхэм» приобрел игроков впервые за полтора года

«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии.
Бенитес возглавил «Далянь Ифань». Его зарплата – более 12 миллионов.
«Тоттенхэм» купил Кларка у «Лидса». Это первый трансфер лондонцев за полтора года. Еще один новичок команды – полузащитник сборной Франции Танги Н'Домбеле.
«Ювентус» презентовал Рабьо.
Агент Фернандеса: «Марио никуда не уйдет из ЦСКА этим летом. Он остается».
«Спартак» объявил об уходе Зе Луиша в «Порту».
Новосельцев и Цаллагов – игроки «Сочи».
Sky Sports: «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48-ми часов.