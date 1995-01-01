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    «ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии

    Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия перешел в «ПСЖ».

    27-летний испанец подписал с клубом из Парижа контракт на пять лет.

    Ранее сообщалось, что французы заплатят за футболиста 18 миллионов евро.

    • Сарабия – воспитанник «Реала».
    • В прошлом сезоне Примеры игрок забил 12 голов и сделал 15 результативных передач в 33 матчах.

    Источник: Твиттер «ПСЖ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7538

      Cules2013 3 минуты назад

      Ну не знаю. Вот где сейчас Гедеш, Ло Чельсо, крайний ещё защитник был из Испании, не могу вспомнить как его там зовут (нашёл, Юри Берчиче) - ПСЖ скупает каких-то непонятных середняков, либо зажравшихся звёзд вроде Неймара. Так ЛЧ не выиграть, и как показывает практика даже Кубки Франции можно проиграть)

      0
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      Рейтинг: +35

      More_and_More 1 час назад

      Да ладно? Добротный футболист за нормальные деньги? Это точно ПСЖ?

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