«ПСЖ» объявил о трансфере Сарабии

Ну не знаю. Вот где сейчас Гедеш, Ло Чельсо, крайний ещё защитник был из Испании, не могу вспомнить как его там зовут (нашёл, Юри Берчиче) - ПСЖ скупает каких-то непонятных середняков, либо зажравшихся звёзд вроде Неймара. Так ЛЧ не выиграть, и как показывает практика даже Кубки Франции можно проиграть)
Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия перешел в «ПСЖ».
27-летний испанец подписал с клубом из Парижа контракт на пять лет.
Ранее сообщалось, что французы заплатят за футболиста 18 миллионов евро.
- Сарабия – воспитанник «Реала».
- В прошлом сезоне Примеры игрок забил 12 голов и сделал 15 результативных передач в 33 матчах.