Агент Фернандеса: «Марио никуда не уйдет из ЦСКА этим летом. Он остается»

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил, что игрок не покинет московский клуб в текущее трансферное окно.

Ранее президент армейцев Евгений Гинер заявил, что ЦСКА не собирается продавать 28-летнего футболиста этим летом.

«Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно. Он остается», – сказал Машаду.