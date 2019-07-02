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    Агент Фернандеса: «Марио никуда не уйдет из ЦСКА этим летом. Он остается»

    Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил, что игрок не покинет московский клуб в текущее трансферное окно.

    Ранее президент армейцев Евгений Гинер заявил, что ЦСКА не собирается продавать 28-летнего футболиста этим летом.

    «Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно. Он остается», – сказал Машаду.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13224

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Яркий, сильный игрок, приятно будет видеть его ещё сезон хотя бы.

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