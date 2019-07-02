Агент Фернандеса: «Марио никуда не уйдет из ЦСКА этим летом. Он остается»

Яркий, сильный игрок, приятно будет видеть его ещё сезон хотя бы.
Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил, что игрок не покинет московский клуб в текущее трансферное окно.
Ранее президент армейцев Евгений Гинер заявил, что ЦСКА не собирается продавать 28-летнего футболиста этим летом.
«Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно. Он остается», – сказал Машаду.
- Фернандес перешел в московскую команду клуб из «Гремио» в 2012 году за 10,5 миллиона евро.
- В составе ЦСКА защитник провел 236 матчей, забил три гола и сделал 41 результативных передач.
- Его контракт с армейцами рассчитан до 2022 года.
- Ранее СМИ сообщали, что Фернандесом интересуются «Зенит», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси», «Барселона», «Атлетико» и «Ньюкасл».