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    «Тоттенхэм» купил Кларка у «Лидса». Это первый трансфер лондонцев за полтора года

    «Тоттенхэм» объявил о переходе из «Лидса» полузащитника Джека Кларка.

    18-летний футболист подписал с лондонцами контракт сроком до июня 2023 года. Следующий сезон он проведет в «Лидсе» в аренде.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 11 миллионов евро.

    • В кампании-2018/19 англичанин провел за «Лидс» 24 матча в Чемпионшипе, забил два гола и сделал две результативные передачи.
    • Кларк – первый входящий трансфер «Тоттенхэма» с января 2018 года, когда у «ПСЖ» был приобретен нападающий Лукас Моура.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7538

      Cules2013 3 минуты назад

      ТТХ неплохо молодых английских талантов раскрывает

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