«Тоттенхэм» купил Кларка у «Лидса». Это первый трансфер лондонцев за полтора года

«Тоттенхэм» объявил о переходе из «Лидса» полузащитника Джека Кларка.

18-летний футболист подписал с лондонцами контракт сроком до июня 2023 года. Следующий сезон он проведет в «Лидсе» в аренде.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 11 миллионов евро.