«Тоттенхэм» купил Кларка у «Лидса». Это первый трансфер лондонцев за полтора года

ТТХ неплохо молодых английских талантов раскрывает
«Тоттенхэм» объявил о переходе из «Лидса» полузащитника Джека Кларка.
18-летний футболист подписал с лондонцами контракт сроком до июня 2023 года. Следующий сезон он проведет в «Лидсе» в аренде.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 11 миллионов евро.
- В кампании-2018/19 англичанин провел за «Лидс» 24 матча в Чемпионшипе, забил два гола и сделал две результативные передачи.
- Кларк – первый входящий трансфер «Тоттенхэма» с января 2018 года, когда у «ПСЖ» был приобретен нападающий Лукас Моура.