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    Бенитес возглавил «Далянь Ифань». Его зарплата – более 12 миллионов

    Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес в своем твиттере сообщил, что возглавил «Далянь Ифань».

    Испанец покинул английский клуб этим летом в связи с истечением срока контракта.

    Как утверждает Sky Sports, зарплата специалиста составит более 12 миллионов фунтов стерлингов в год.

    Источник: Твиттер Рафаэля Бенитеса

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