Бенитес возглавил «Далянь Ифань». Его зарплата – более 12 миллионов

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес в своем твиттере сообщил, что возглавил «Далянь Ифань».

Испанец покинул английский клуб этим летом в связи с истечением срока контракта.

Как утверждает Sky Sports, зарплата специалиста составит более 12 миллионов фунтов стерлингов в год.

В своей карьере Бенитес также тренировал «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал».

Бенитес – чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.