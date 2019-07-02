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    «Спартак» объявил об уходе Зе Луиша в «Порту»

    «Спартак» на официальном сайте объявил о достижении договоренности с «Порту» о трансфере в португальский клуб нападающего Зе Луиша.

    По информации «Спорт-Экспресс», сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.

    Сегодня утром игрок попрощался с командой.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • В составе красно-белых футболист в 2017 году выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5976

      Eddyson 9 минут назад

      Ну что ж, удачи в новом клубе, Зе. Как говорится: "чтоб мышцы живота и ногти не болели"!)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9514

      slavutiq70 44 минуты назад

      Ну это 100%потеря,,,,как бы кто не относился к Зе,игрок однозначно добротный,,,и пока замены ему нет,,,как и Антоху продали и не кем не заминили,,,так и Зе получается,,,состав всё слабее и слабее,купили Понсе но пока непонятная личность,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +829

      Romio-xxx 53 минуты назад

      Дебилы,опять нормального игрока продали!!!!Да еще и за копейки!!!Спасибо тебе за все Зе!!!

      5
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