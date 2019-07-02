«Спартак» объявил об уходе Зе Луиша в «Порту»

«Спартак» на официальном сайте объявил о достижении договоренности с «Порту» о трансфере в португальский клуб нападающего Зе Луиша.

По информации «Спорт-Экспресс», сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.

Сегодня утром игрок попрощался с командой.