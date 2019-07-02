«Спартак» объявил об уходе Зе Луиша в «Порту»

Ну что ж, удачи в новом клубе, Зе. Как говорится: "чтоб мышцы живота и ногти не болели"!)
«Спартак» на официальном сайте объявил о достижении договоренности с «Порту» о трансфере в португальский клуб нападающего Зе Луиша.
По информации «Спорт-Экспресс», сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.
Сегодня утром игрок попрощался с командой.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
- В составе красно-белых футболист в 2017 году выиграл РПЛ и Суперкубок России.