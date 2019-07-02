Зе Луиш расплакался, прощаясь с игроками «Спартака». Он переходит в «Порту» за 8,5 миллиона

На ютубе появилось прощальное видео с нарезкой "Boa sorte, Зе Луиш!". Прям за самое сердце!
Нападающий «Спартака» Зе Луиш попрощался с командой на сегодняшней утренней тренировке.
28-летний футболист не смог сдержать слез.
По информации «Спорт-Экспресс», москвичи согласовали трансфер кабовердианца с «Порту» за 8,5 миллиона евро.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
- В составе красно-белых футболист выиграл РПЛ и Суперкубок России.
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— SPORT24.ru (@sport24_ru) 2 июля 2019 г.