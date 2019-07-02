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    Зе Луиш расплакался, прощаясь с игроками «Спартака». Он переходит в «Порту» за 8,5 миллиона

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш попрощался с командой на сегодняшней утренней тренировке.

    28-летний футболист не смог сдержать слез.

    По информации «Спорт-Экспресс», москвичи согласовали трансфер кабовердианца с «Порту» за 8,5 миллиона евро.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • В составе красно-белых футболист выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Твиттер Sport24

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1677

      OldenVad 5 минут назад

      На ютубе появилось прощальное видео с нарезкой "Boa sorte, Зе Луиш!". Прям за самое сердце!

      0
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      Рейтинг: +538

      Grag 5 минут назад

      Удачи Зе!!!

      0
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      Рейтинг: +5968

      Eddyson 18 минут назад

      Кто выдумал этот трансфер: кононов, цорн или федун? Я ставлю на лёньку, хотя в будущих вью он наверняка заявит, что его кононов жестко заставил.

      1
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      Рейтинг: +261

      GSmall 22 минуты назад

      Ну с Марегой и Тикиньё тоже поплачет на банке сидя

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +591

      VVadic 25 минут назад

      Срочно брать Зе Болотного!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      38 попугаев 26 минут назад

      Как то мало за него, хотя бы десятку поимели с трансфра

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +389

      SpartakSpartakSpartak 27 минут назад

      Осталось понять, кто может в этой команде забивать больше 10 голов за сезон.

      2
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      Рейтинг: +2827

      momwig_ 27 минут назад

      Федун просто душка... 10, 12... в итоге отдали за 8.5. Адекватной замены пока нет, только надежды.

      1
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      Рейтинг: +324

      VASoMeat 28 минут назад

      Еще не факт что Понсе заиграет, нужен нап однозначно!

      0
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      Рейтинг: +4945

      piligrim1986 29 минут назад

      хреново без него будет, особенно в защите, помогал там хорошо. да и в целом воздух держал. чтож, у понсе есть шанс

      3
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      Рейтинг: +1444

      zritelx > piligrim1986 15 минут назад

      В воздухе один из лучших в премьер-лиге , харизматическая фигура , найдут ли лучше его-вопрос.

      1
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