ну Цаллагов вообще для команд Премьер-Лиги. Второй Ротенберг и второй Аппаев
«Сочи» объявил о переходе из «Зенита» защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
О сроках контрактов футболистов и деталях трансферов не сообщается.
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«Сочи» объявил о переходе из «Зенита» защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
О сроках контрактов футболистов и деталях трансферов не сообщается.
ну Цаллагов вообще для команд Премьер-Лиги. Второй Ротенберг и второй Аппаев
Ну что Зениту Оренбург стабильно дарил очки,,,,теперь и Сочи в поставщиков записалось,,,,,интересный однако у нас чемпионат,,,,,
Все то же самое каждый год. Выходит клуб из ФНЛ и собирает банду одних и тех же бесхозных флибустьеров на борт.
Торпедо-Зил три сезона держался на такой трансферной политике, занимая стабильное 14 место. Смотрелось не очень.
Это только начало! Еще подбросят подкрепление! И потом- Оренбург 6 баллов, плюс Сочи 6 баллов, получается уже 12 баллов в кармане! КЛАСС!
Дак они По честному ниче и не выигрывали, так, кто подаст...
А по твоему лучше как Енисей?Который просто обузой был весь сезон.Сочи хоть у когото будет отбирать очки.Мальчики для битья ато выходят на сезон и пробкой вылетают
Будем посмотреть у кого!
Ты бы доказал, а потом уже кукарекал...
10 ничей скатали и обосрались, а теперь скулить про то, что не докажешь, самое то, лучший.
Согласен какой то нонсенс когда играют,в турнире две команды одного практически собственника,,,,турнир сразу становится заведомо не справедливым,,,,,
Кто скулит, подбирай выражения и следи за языком! А обосрались вы, в лиге Европы стыдно было смотреть на это убожество!