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    Новосельцев и Цаллагов – игроки «Сочи»

    «Сочи» объявил о переходе из «Зенита» защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.

    О сроках контрактов футболистов и деталях трансферов не сообщается.

    • В сезоне-2018/19 Цаллагов выступал на правах аренды в «Рубине». Он провел за казанцев 16 матчей в РПЛ.
    • Новосельцев в прошлой кампании играл в «Анжи» и «Ростове». На его счету 20 матчей в Премьер-лиге и один гол.

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +225

      Ашет Арбузян 4 минуты назад

      ну Цаллагов вообще для команд Премьер-Лиги. Второй Ротенберг и второй Аппаев

      0
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      Рейтинг: +6668

      KLIM777 5 минут назад

      Млять сколько тут нытиков))) очки дарили))) очки дарили, теперь еще и Сочи будет дарить))) мудаки, а вы никогда не думали, что сколько бы очков не дарили, ваши команды их сами пропаривают в своих матчах) сборище обезьян)

      0
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      Рейтинг: +9514

      slavutiq70 24 минуты назад

      Ну что Зениту Оренбург стабильно дарил очки,,,,теперь и Сочи в поставщиков записалось,,,,,интересный однако у нас чемпионат,,,,,

      0
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      Рейтинг: +1526

      absent32 49 минут назад

      а говорили, что мол сочи не активен на рынке. скоро чемп, а состава нет. вон "звезды" посыпались уже))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +459

      Cromathaar 55 минут назад

      Все то же самое каждый год. Выходит клуб из ФНЛ и собирает банду одних и тех же бесхозных флибустьеров на борт.

      2
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      Рейтинг: +1834

      Черкизовский Кот > Cromathaar 50 минут назад

      Торпедо-Зил три сезона держался на такой трансферной политике, занимая стабильное 14 место. Смотрелось не очень.

      0
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      Рейтинг: +1565

      Krasnodar 123 1 час назад

      Это только начало! Еще подбросят подкрепление! И потом- Оренбург 6 баллов, плюс Сочи 6 баллов, получается уже 12 баллов в кармане! КЛАСС!

      3
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      Рейтинг: +323

      Опускатель коняжек > Krasnodar 123 1 час назад

      Дак они По честному ниче и не выигрывали, так, кто подаст...

      0
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      Рейтинг: +264

      GSmall > Krasnodar 123 58 минут назад

      А по твоему лучше как Енисей?Который просто обузой был весь сезон.Сочи хоть у когото будет отбирать очки.Мальчики для битья ато выходят на сезон и пробкой вылетают

      0
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      Рейтинг: +1565

      Krasnodar 123 > GSmall 40 минут назад

      Будем посмотреть у кого!

      0
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      Рейтинг: +415

      KPCCSPB > Опускатель коняжек 33 минуты назад

      Ты бы доказал, а потом уже кукарекал...

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      Рейтинг: +415

      KPCCSPB > Krasnodar 123 32 минуты назад

      10 ничей скатали и обосрались, а теперь скулить про то, что не докажешь, самое то, лучший.

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      Рейтинг: +9514

      slavutiq70 > Krasnodar 123 27 минут назад

      Согласен какой то нонсенс когда играют,в турнире две команды одного практически собственника,,,,турнир сразу становится заведомо не справедливым,,,,,

      0
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      Рейтинг: +1565

      Krasnodar 123 > KPCCSPB 19 минут назад

      Кто скулит, подбирай выражения и следи за языком! А обосрались вы, в лиге Европы стыдно было смотреть на это убожество!

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