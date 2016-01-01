Sky Sports: «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48-ми часов

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард возглавит «Челси» в течение 48-ми часов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, экс-полузащитник клуба встретился с владельцем Романом Абрамовичем и убедился в его ожиданиях. Ранее сообщалось, что россиянин и англичанин договорились как минимум на два года сотрудничества.

Стороны также обсудили ситуацию с запретом лондонскому клубу совершать трансферы.