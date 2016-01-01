Sky Sports: «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48-ми часов

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард возглавит «Челси» в течение 48-ми часов, сообщает Sky Sports.
По информации источника, экс-полузащитник клуба встретился с владельцем Романом Абрамовичем и убедился в его ожиданиях. Ранее сообщалось, что россиянин и англичанин договорились как минимум на два года сотрудничества.
Стороны также обсудили ситуацию с запретом лондонскому клубу совершать трансферы.
- Сезон с «Дерби» стал дебютным в тренерской карьере Лэмпарда. Команда заняла шестое место в регулярном сезоне Чемпионшипа и проиграл «Астон Вилле» (1:2) в матче за выход в АПЛ.
- Ранее клуб освободил тренера от участия в предсезонной подготовке для оформления перехода в «Челси».