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    Sky Sports: «Челси» объявит о назначении Лэмпарда в течение 48-ми часов

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард возглавит «Челси» в течение 48-ми часов, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, экс-полузащитник клуба встретился с владельцем Романом Абрамовичем и убедился в его ожиданиях. Ранее сообщалось, что россиянин и англичанин договорились как минимум на два года сотрудничества.

    Стороны также обсудили ситуацию с запретом лондонскому клубу совершать трансферы.

    • Сезон с «Дерби» стал дебютным в тренерской карьере Лэмпарда. Команда заняла шестое место в регулярном сезоне Чемпионшипа и проиграл «Астон Вилле» (1:2) в матче за выход в АПЛ.
    • Ранее клуб освободил тренера от участия в предсезонной подготовке для оформления перехода в «Челси».

    Источник: Sky Sports

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