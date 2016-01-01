Уткин – о внедрении VAR в РПЛ: «В тендер неожиданно включился «Матч». Его предложение всерьез рассматривается, хотя стоит на 50 миллионов дороже»

Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин рассказал о ходе внедрения системы видеопомощи арбитрам в российской Премьер-лиге.

«Дико важные сутки для росфутбола. Завтра будет исполком РФС, там будут зафиксированы важные решения на новый сезон, и не только. Одни обсуждались очень широко, вроде лимита легионеров или количества команд (и шире – структуры турнира) в Премьер-лиге. Другие не обсуждались почти ни в каком виде. Например, внедрение системы ВАР.

То есть о том, нужна ли она, сказано много слов. В массе своей смешных; тут хедлайнер президент Уралмаша Григорий Иванов. Он убежденный луддит и за дух игры. Случай безвыходный, но больше забавный, чем тяжелый. Но главнейший вопрос в том, кто будет делать эту систему. Не стоит забывать, что в системе видеопомощи арбитру в конце концов каким-то образом проводится та черта, которая показывает, офсайд или нет. Вы понимаете, о чем я.

И что интересно. Дело постепенно склонялось к тому, что провайдером услуги станет та же компания (называется ПТС), что обеспечивала ВАР на решающих матчах Кубка России. Но неожиданно в тендер (формально тендера нет, но по факту так) включился «Матч!». Его предложение всерьез рассматривается, хотя оно стоит на полста миллионов рублей дороже и Матч готов запустить работу к ноябрю. Вариант с ПТС работает с первого тура.

Тут в чем суть? ВАР – это картинка. Но это НЕ телевидение. Это ассистент рефери. Ну, как свисток – звук, но это не повод сотрудничать именно с музыкальным лейблом. Во всех европейских странах работа ВАР происходит на технике Hawk Eye (Соколиный глаз) – это часть концерна Сони. Хок Ай первым разработал систему видеоанализа для тенниса и продолжает работать в этом направлении. Хок Ай – партнер компании ПТС.

«Матч!» предполагает просто использовать видеоповторы трансляции. Но вот главный цимес. Лишь в одной стране – в Испании, широко известный пример – год работала система ВАР, которую делал для Лиги бродкастер (показчик) турнира, компания МедиаПро. И сейчас отказались. Почему? Потому что бродкастер не независим. У него вполне может быть свой интерес – взвинтить интригу, например.

Паранойя? Сродни. Но в Испании судейство крайне болезненный вопрос. Противостояние «Реала» и «Барсы», по любому спорному поводу пресса строго пополам... Нельзя. Отказались. А в России? А в России бродкастер прямо аффилирован с участником соревнований, между прочим. Через Газпром.

Красивая история выгорает, правда? Вот завтра именно такой вопрос решается. В богатом контексте. Более дорогое и менее оперативно внедряемое предложение рассматривается наравне с зарекомендовавшим уже себя, более дешeвым, на лучшей опробованной технике и – НЕЗАВИСИМЫМ. Вот я и думаю: какое предложение возобладает?.. Очень интересно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.