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    Уткин – о внедрении VAR в РПЛ: «В тендер неожиданно включился «Матч». Его предложение всерьез рассматривается, хотя стоит на 50 миллионов дороже»

    Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин рассказал о ходе внедрения системы видеопомощи арбитрам в российской Премьер-лиге.

    «Дико важные сутки для росфутбола. Завтра будет исполком РФС, там будут зафиксированы важные решения на новый сезон, и не только. Одни обсуждались очень широко, вроде лимита легионеров или количества команд (и шире – структуры турнира) в Премьер-лиге. Другие не обсуждались почти ни в каком виде. Например, внедрение системы ВАР.

    То есть о том, нужна ли она, сказано много слов. В массе своей смешных; тут хедлайнер президент Уралмаша Григорий Иванов. Он убежденный луддит и за дух игры. Случай безвыходный, но больше забавный, чем тяжелый. Но главнейший вопрос в том, кто будет делать эту систему. Не стоит забывать, что в системе видеопомощи арбитру в конце концов каким-то образом проводится та черта, которая показывает, офсайд или нет. Вы понимаете, о чем я.

    И что интересно. Дело постепенно склонялось к тому, что провайдером услуги станет та же компания (называется ПТС), что обеспечивала ВАР на решающих матчах Кубка России. Но неожиданно в тендер (формально тендера нет, но по факту так) включился «Матч!». Его предложение всерьез рассматривается, хотя оно стоит на полста миллионов рублей дороже и Матч готов запустить работу к ноябрю. Вариант с ПТС работает с первого тура.

    Тут в чем суть? ВАР – это картинка. Но это НЕ телевидение. Это ассистент рефери. Ну, как свисток – звук, но это не повод сотрудничать именно с музыкальным лейблом. Во всех европейских странах работа ВАР происходит на технике Hawk Eye (Соколиный глаз) – это часть концерна Сони. Хок Ай первым разработал систему видеоанализа для тенниса и продолжает работать в этом направлении. Хок Ай – партнер компании ПТС.

    «Матч!» предполагает просто использовать видеоповторы трансляции. Но вот главный цимес. Лишь в одной стране – в Испании, широко известный пример – год работала система ВАР, которую делал для Лиги бродкастер (показчик) турнира, компания МедиаПро. И сейчас отказались. Почему? Потому что бродкастер не независим. У него вполне может быть свой интерес – взвинтить интригу, например.

    Паранойя? Сродни. Но в Испании судейство крайне болезненный вопрос. Противостояние «Реала» и «Барсы», по любому спорному поводу пресса строго пополам... Нельзя. Отказались. А в России? А в России бродкастер прямо аффилирован с участником соревнований, между прочим. Через Газпром.

    Красивая история выгорает, правда? Вот завтра именно такой вопрос решается. В богатом контексте. Более дорогое и менее оперативно внедряемое предложение рассматривается наравне с зарекомендовавшим уже себя, более дешeвым, на лучшей опробованной технике и – НЕЗАВИСИМЫМ. Вот я и думаю: какое предложение возобладает?.. Очень интересно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +19697

      gol_kak_sokol 5 минут назад

      Ударим нашей сверхзвуковой кувалдой по соколиному глазу !

      0
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      Рейтинг: +10748

      bset 7 минут назад

      Когда начали говорить о ВАР, стал задумываться, ну видеоповторы, судья все видит, как же можно тут схитрить? Невозможно же! Но наши умельцы и тут нашли лазейку...

      1
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      Рейтинг: +244

      Сенситив 16 минут назад

      Прядкин потирает потные ручки, глядишь, лишние 5-7 лямов прилипнет от такой VAR, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +6232

      ufos73 23 минуты назад

      Газпром уже в каждую дырку нашего футбола залез, и конечно он это делает ради спортивного принципа! ))))

      0
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      Рейтинг: +156

      trudovik 37 минут назад

      Зачастую, видя новости от Васи я заранее уверен, что написан очередной бред. Но отбрасывая предвзятость и вникая в суть написанного, могу сказать, что тут Вася тонко подмечает ситуацию с VAR - распилят или поступят здраво?
      И здорово, что он об этом говорит. Потому как НЕДОхолдинг "МАТЧ" туда лезет явно не с благими намерениями, а чтобы потом озвучивать суммы перед матчами - кто занесет, в пользу того и будут повторы с нужных ракурсов.
      И что-то мне подсказывает, что МАТЧ этот псевдо тендер и выиграет.

      0
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      Рейтинг: +15611

      VVM1964 44 минуты назад

      Чем дороже предложение - тем больше откат )))

      1
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      Рейтинг: +5921

      silver29 1 час назад

      Преподаватель выслушав студента на экзамене остановил его жестом и сказал: я перевел свой доклад через переводчик Гугла на вьетнамский, потом на испанский, датский, шведский.... вернул на русский, так вот в нем было больше смысла чем в речи Уткина.

      -2
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      Рейтинг: +174

      Nikita Suarez > silver29 59 минут назад

      Если ты туповат-это твои проблемы!
      Вася все правильно говорит

      6
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      Рейтинг: -14

      Вальдемар IV > Nikita Suarez 57 минут назад

      только гении жопой пробивают кресла с металлокаркасом

      -1
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      Рейтинг: +10748

      bset > Вальдемар IV 6 минут назад

      "Гении" - это об умственных способностях, а не о массе тела.

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