Прядкин: «Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей в РПЛ»

Сезон нужно удлинять за счёт февраля и декабря.В Москве же был манеж, есть крытый стадион Зенита,южные стадионы.
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном расширениии лиги до 18 команд.
- В понедельник прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждали возможное расширение РПЛ до 18 команд.
- По данным «СЭ», вариант с расширением маловероятен. Сейчас обсуждают формат, при котором в лиге остаются 16 команд, но увенчивается количество матчей.
– Как прошло заседание рабочей группы – правда ли, что клубы отказались от идеи расширения до 18 клубов?
– Не стал бы говорить так конкретно. Мы обменялись мнениями, наметили необходимость подготовки аналитических материалов к следующему заседанию – оно состоится в конце июня.
– Какие есть варианты?
– Главное – критерии жизнеспособности клубов, экономическое обоснование их присутствия в РПЛ, а также вопросы календаря. Все это – предмет дискуссии клубов. Ждем и аналитики от наших партнеров – консалтинговых компаний.
– Какова вероятность РПЛ-18? Как оцените жизнеспособность проекта?
– Не буду врать – пока никак не оценю.
– Но вероятность подобного сценария существенно снизилась?
– Не стал бы так утверждать. Мы должны сделать дополнительные шаги в сторону изучения плюсов и минусов.
– С чем связано появление предложений по делению на восьмерки и пятерки?
– С опытом зарубежных лиг. Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей. Продолжим это делать и примем решение в конце июня.
– Но в проекте регламента чемпионата есть варианты и на 16 клубов, и на 18 – речь о чемпионате-2020/21.
– Имеем в виду формат 16 как основной. Сноска о 18 командах – предмет изучения рабочей группы, и дальнейшего утверждения исполкомом РФС. Мы обязаны просчитывать возможное развитие событий.
РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно