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    Прядкин: «Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей в РПЛ»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном расширениии лиги до 18 команд.

    • В понедельник прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждали возможное расширение РПЛ до 18 команд.
    • По данным «СЭ», вариант с расширением маловероятен. Сейчас обсуждают формат, при котором в лиге остаются 16 команд, но увенчивается количество матчей.

    – Как прошло заседание рабочей группы – правда ли, что клубы отказались от идеи расширения до 18 клубов?

    – Не стал бы говорить так конкретно. Мы обменялись мнениями, наметили необходимость подготовки аналитических материалов к следующему заседанию – оно состоится в конце июня.

    – Какие есть варианты?

    – Главное – критерии жизнеспособности клубов, экономическое обоснование их присутствия в РПЛ, а также вопросы календаря. Все это – предмет дискуссии клубов. Ждем и аналитики от наших партнеров – консалтинговых компаний.

    – Какова вероятность РПЛ-18? Как оцените жизнеспособность проекта?

    – Не буду врать – пока никак не оценю.

    – Но вероятность подобного сценария существенно снизилась?

    – Не стал бы так утверждать. Мы должны сделать дополнительные шаги в сторону изучения плюсов и минусов.

    – С чем связано появление предложений по делению на восьмерки и пятерки?

    – С опытом зарубежных лиг. Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей. Продолжим это делать и примем решение в конце июня.

    – Но в проекте регламента чемпионата есть варианты и на 16 клубов, и на 18 – речь о чемпионате-2020/21.

    – Имеем в виду формат 16 как основной. Сноска о 18 командах – предмет изучения рабочей группы, и дальнейшего утверждения исполкомом РФС. Мы обязаны просчитывать возможное развитие событий.

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 02:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3611

      александр п 34 минуты назад

      Сезон нужно удлинять за счёт февраля и декабря.В Москве же был манеж, есть крытый стадион Зенита,южные стадионы.

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      Рейтинг: +6511

      KLIM777 > александр п 15 минут назад

      Если бы было хотя бы 8 крытых стадионов было бы интересно, но в декабре и феврале разве в Москве на стадионе тепло?

      Не понимаю чем думали, когда строили стадионы. Крышу надо было всем делать.

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      Рейтинг: +3611

      александр п > KLIM777 6 минут назад

      В Москве был манеж на 20 тысяч зрителей, постелить там искусственный газон ,последнего поколения и играй круглогодично.Все московские команды могли бы там зимой играть.У Урала есть манеж.Плюс Зенит,Сочи,Краснодар,Грозный ,Ростов.Арен достаточно.Нескольким командам придётся два месяца на выезде играть.

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