РПЛ может сохранить формат с 16 командами и увеличить количество матчей 

РПЛ провела заседание по вопросу расширения лиги до 18 команд. «Спорт-Экспресс» сообщает, что участники заседания хотят оставить нынешнее количество команд в лиге (16), но увеличить при этом количество матчей. Вариант с расширением до 18 команд маловероятен.

Как может измениться формат чемпионата (сценарии, которые обсуждали на заседании):

Первый вариант

Клубы играют два круга, после чего все команды делятся на пятерки.

В первой разыгрывают четыре места в еврокубках.

Во второй – одно место в Лиге Европы.

В третьей определят команды, которые останутся в РПЛ.

Из плюсов: напряженная борьба в каждой пятерке. Из минусов: низкий интерес к третей пятерке, при делении на пятерки одной из команд придется пропускать тур.

Второй вариант

Команды играют один круг, потом делятся на две группы по восемь клубов. В каждой из восьмерок проводят турнир в два круга.

В первой определяют участников еврокубков.

Во второй определяют, кто останется в Премьер-лиге.

Из плюсов: больше матчей с участием топ-клубов и высокий интерес к первой восьмерке. Из минусов: низкий интерес ко второй восьмерке.

Третий вариант

Команды играют два круга, после чего они делятся на две восьмерки и играют один круг (такая схема применяется в Польше).

В первой определяют участников еврокубков.

Во второй – тех, кто останется в РПЛ.

Плюс и минусы совпадают с предыдущим вариантом.

РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно