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    РПЛ может сохранить формат с 16 командами и увеличить количество матчей 

    РПЛ провела заседание по вопросу расширения лиги до 18 команд. «Спорт-Экспресс» сообщает, что участники заседания хотят оставить нынешнее количество команд в лиге (16), но увеличить при этом количество матчей. Вариант с расширением до 18 команд маловероятен.

    Как может измениться формат чемпионата (сценарии, которые обсуждали на заседании):

    Первый вариант

    Клубы играют два круга, после чего все команды делятся на пятерки.

    • В первой разыгрывают четыре места в еврокубках.
    • Во второй – одно место в Лиге Европы.
    • В третьей определят команды, которые останутся в РПЛ.

    Из плюсов: напряженная борьба в каждой пятерке. Из минусов: низкий интерес к третей пятерке, при делении на пятерки одной из команд придется пропускать тур.

    Второй вариант

    Команды играют один круг, потом делятся на две группы по восемь клубов. В каждой из восьмерок проводят турнир в два круга.

    • В первой определяют участников еврокубков.
    • Во второй определяют, кто останется в Премьер-лиге.

    Из плюсов: больше матчей с участием топ-клубов и высокий интерес к первой восьмерке. Из минусов: низкий интерес ко второй восьмерке.

    Третий вариант

    Команды играют два круга, после чего они делятся на две восьмерки и играют один круг (такая схема применяется в Польше).

    • В первой определяют участников еврокубков.
    • Во второй – тех, кто останется в РПЛ.

    Плюс и минусы совпадают с предыдущим вариантом.

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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