Губернатор Тульской области пообещал «Арсеналу» финансовую помощь в Лиге Европы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил тренировку «Арсенала». Он пообещал команде финансовую поддержку в следующем сезоне.

«Три сезона подряд мы находимся в высшем дивизионе. Никто не ожидал такого. В этом году вы совершили действительно чудо — «Арсенал» вышел в Лигу Европы. Это фантастика и огромный подарок для туляков.

Вы команда, которую уважают, боятся. Все знают лондонский «Арсенал», теперь узнают и тульский. От всех жителей области вам большое спасибо за тот результат, который вы показываете

Мы выстраиваем логистику и финансовую составляющую. Понимаем, что участие в Лиге Европы – это совсем другие средства, бюджет. Будем помогать, оказывать содействие. Конечно, хочется, чтобы те международные матчи, которые предстоят, вы прошли достойно. Для этого мы сделаем все. Будет непросто, но будем находить возможности», – сказал Дюмин.