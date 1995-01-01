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    В РФС обсуждают формат лимита с десятью легионерами в заявке и восемью на поле 

    21 мая прошло заседание рабочей группы комитета профессионального футбола, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в России. Об этом сообщает «РБ».

    Варианты лимита, которые обсудили на заседании:

    1. «6+5» на поле (нынешний вариант)
    2. «8+17» в заявке на сезон
    3. «7+18» в заявке на сезон
    4. «10+15» в заявке на сезон, с восемью легионерами на поле.

    Сообщается, что последний вариант предложили представители клубов. На заседании присутсвовали несколько представителей клубов РПЛ: гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг, заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе. Также в обсуждении по видеосвязи участвовал исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров.

    Сообщается, что обсуждение продолжат 23 мая на заседании исполкома РФС.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6509

      parevg 33 минуты назад

      Надо отменить лимит, и отменить легионеров.
      Нет легионеров - нет лимита.

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      Рейтинг: +5707

      ivanthebest 49 минут назад

      Примите Вы его уже наконец. Это конечно не отмена, но хоть что-то разумное и более здоровое в плане конкуренции. Не хватает самим мозгов, так примите хотя бы то, как немцы делали. А делали они это в своё время в похожем формате 10+15, только без ограничений иностранцев на поле.

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