В РФС обсуждают формат лимита с десятью легионерами в заявке и восемью на поле 

21 мая прошло заседание рабочей группы комитета профессионального футбола, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в России. Об этом сообщает «РБ».

Варианты лимита, которые обсудили на заседании:

«6+5» на поле (нынешний вариант) «8+17» в заявке на сезон «7+18» в заявке на сезон «10+15» в заявке на сезон, с восемью легионерами на поле.

Сообщается, что последний вариант предложили представители клубов. На заседании присутсвовали несколько представителей клубов РПЛ: гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг, заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе. Также в обсуждении по видеосвязи участвовал исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров.

Сообщается, что обсуждение продолжат 23 мая на заседании исполкома РФС.