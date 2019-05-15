В АПЛ судьи будут наказывать игроков, требующих от них воспользоваться VAR

АПЛ в сезоне-2019/20 начнет использовать видеоассистента арбитра.

Руководство лиги предупредило капитанов команд и тренеров, что судьи будут наказывать игроков, которые будут требовать от них воспользоваться видеоповтором.

Это сделано для того, чтобы футболисты не оказывали давления на рефери во время матчей в вопросе использования VAR.

Эксперты на базе VAR в Западном Лондоне будут постоянно проверять решения арбитров во время игр даже при отсутствии запроса со стороны официальных лиц матча. Таким образом, если судья пропустит какой-либо момент, он будет доведен до его сведения видеопомощником через наушник.

Игрокам, которые попросят судью использовать VAR соответствующим жестом руками, будут наказываться желтой карточкой.

Рефери хотят, чтобы VAR усиливал их авторитет на поле, поэтому приняли решение, что возможность посмотреть повтор не должна использоваться футболистами для подрыва их авторитета.

Тренеры также будут получат выговор, если покажут жест VAR резервному арбитру.