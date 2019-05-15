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    В АПЛ судьи будут наказывать игроков, требующих от них воспользоваться VAR

    АПЛ в сезоне-2019/20 начнет использовать видеоассистента арбитра.

    Руководство лиги предупредило капитанов команд и тренеров, что судьи будут наказывать игроков, которые будут требовать от них воспользоваться видеоповтором.

    Это сделано для того, чтобы футболисты не оказывали давления на рефери во время матчей в вопросе использования VAR.

    Эксперты на базе VAR в Западном Лондоне будут постоянно проверять решения арбитров во время игр даже при отсутствии запроса со стороны официальных лиц матча. Таким образом, если судья пропустит какой-либо момент, он будет доведен до его сведения видеопомощником через наушник.

    Игрокам, которые попросят судью использовать VAR соответствующим жестом руками, будут наказываться желтой карточкой.

    Рефери хотят, чтобы VAR усиливал их авторитет на поле, поэтому приняли решение, что возможность посмотреть повтор не должна использоваться футболистами для подрыва их авторитета.

    Тренеры также будут получат выговор, если покажут жест VAR резервному арбитру.

    Источник: Daily Mail

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    15.05.2019 18:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +663

      Benifacto 13 часов назад

      дебилизм, нет бы дать право один раз(как в теннисе,сказал посмотри,смотрят, прав еще раз мона обратится за просмотро если нет все болше низя)
      Чтобы только капитан мог апеллировать о просмотре ,а всем остальным игрокам желтую так как зоопарк будет...нет эти саксонские букмекеры и здесь переехали всех))))браво!!!

      1
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 20 часов назад

      справедливо

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