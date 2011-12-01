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    АПЛ признала ван Дейка лучшим футболистом сезона

    АПЛ назвала имя лучшего футболиста сезона.

    Награда досталась защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

    Другими претендентами на приз являлись форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), полузащитник Эден Азар («Челси»), хавбек Садио Мане («Ливерпуль»), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль»), полузащитники Бернарду Силва и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»).

    При выборе лучшего футболиста учитывались голоса болельщиков, капитанов 20-ти клубов и футбольных экспертов.

    Ван Дейк стал первым защитником с сезона-2011/12, выигравшим этот приз. Тогда награда досталась капитану «Манчестер Сити» Венсану Компани.

    • Мерсисайдцы приобрели голландца у «Саутгемптона» в феврале 2018 года за 85 миллионов евро.
    • В этом сезоне 27-летний футболист провел в Премьер-лиге 37 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Ранее игроком сезона ван Дейка признала Профессиональная футбольная ассоциация.

    Источник: Твиттер АПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12804

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Поздравляем!!! Вне конкуренции!

      1
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      Рейтинг: +5690

      Eddyson 1 час назад

      Чертовски хорош он был в этом сезоне. Лишь бы лыжи не навострил по дорожке, проложенной Суаресом и Коутиньо.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +16

      Sergicious 1 час назад

      Выиграет лч, должен получить золотой мяч.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +850

      Tsigan 1 час назад

      Вирджил зверь. К нему бы в пару Кулибали из Наполи.

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