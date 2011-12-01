АПЛ признала ван Дейка лучшим футболистом сезона

АПЛ назвала имя лучшего футболиста сезона.

Награда досталась защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

Другими претендентами на приз являлись форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), полузащитник Эден Азар («Челси»), хавбек Садио Мане («Ливерпуль»), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль»), полузащитники Бернарду Силва и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»).

При выборе лучшего футболиста учитывались голоса болельщиков, капитанов 20-ти клубов и футбольных экспертов.

Ван Дейк стал первым защитником с сезона-2011/12, выигравшим этот приз. Тогда награда досталась капитану «Манчестер Сити» Венсану Компани.

Мерсисайдцы приобрели голландца у «Саутгемптона» в феврале 2018 года за 85 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний футболист провел в Премьер-лиге 37 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее игроком сезона ван Дейка признала Профессиональная футбольная ассоциация.