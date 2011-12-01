Главные новости дня. «Сочи» и «Тамбов» вышли в РПЛ, «Ювентус» отказался от Моуринью

Сочи - это хорошо,солнце,пляж,чувихи....
Тамбов - это товарищи и волки...волки...волки....
«Барселона» сделала запрос по стоимости Погба.
Сутормин может перейти в «Зенит» или «Ростов».
«Ювентус» отказался приглашать Моуринью.
«Зенит» может подписать двух игроков «Рубина».
Представитель Денисова объяснил отсутствие игрока на тренировках «Локомотива».
Footyheadlines показал выездную форму «Зенита» на сезон-2019/20.
«Енисей» вылетел из РПЛ после разгрома от «Краснодара».
Игроки «Барселоны» недовольны особыми отношениями Вальверде с Месси, Суаресом и Пике.
«Сочи» и «Тамбов» впервые в своей истории вышли в РПЛ.
Мино Райола получил бан на три месяца. От него зависят два главных трансфера лета