Главные новости дня. «Сочи» и «Тамбов» вышли в РПЛ, «Ювентус» отказался от Моуринью

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6647

      alex1951 19 минут назад

      Сочи - это хорошо,солнце,пляж,чувихи....
      Тамбов - это товарищи и волки...волки...волки....

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