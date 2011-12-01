Главные новости дня. «Сочи» и «Тамбов» вышли в РПЛ, «Ювентус» отказался от Моуринью

«Барселона» сделала запрос по стоимости Погба.

Сутормин может перейти в «Зенит» или «Ростов».

«Ювентус» отказался приглашать Моуринью.

«Зенит» может подписать двух игроков «Рубина».

Представитель Денисова объяснил отсутствие игрока на тренировках «Локомотива».

Footyheadlines показал выездную форму «Зенита» на сезон-2019/20.

«Енисей» вылетел из РПЛ после разгрома от «Краснодара».

Игроки «Барселоны» недовольны особыми отношениями Вальверде с Месси, Суаресом и Пике.

«Сочи» и «Тамбов» впервые в своей истории вышли в РПЛ.

Мино Райола получил бан на три месяца. От него зависят два главных трансфера лета