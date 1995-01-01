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    Представитель Денисова: «Локомотив» извещен, что Игорь на больничном. Где он находится физически, не столь важно»

    Спортивный юрист, представитель полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова Михаил Прокопец прокомментировал информацию СМИ о конфликте между футболистом и клубом.

    Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин не появляется на тренировках команды в течение 10 дней. Вчера генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе заявил, что он не может дозвониться хавбеку, так как у него отключен телефон. По сведениям руководителя, Денисов лечится в Санкт-Петербурге.

    «В последнее время многие журналисты пытаются представить ситуацию так, будто между Денисовым и «Локомотивом» есть конфликт. На самом деле, это не так. Игорь Денисов находится на больничном. Сейчас он лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный – с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше.

    Слова «Локомотива» о том, что в клубе не знают, где находится Денисов, вызвали удивление. Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация. «Локомотив» извещен о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится, не столь важно.

    Хотелось бы еще раз подчеркнуть: никакого конфликта между Денисовым и «Локомотивом» нет. Все в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Игоря такого конфликта совершенно точно не существует», – сказал Прокопец.

    • Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в 2016 году.
    • За московскую команду полузащитник провел 93 матча, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
    • Денисов выиграл с красно-зелеными Кубок России и РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +494

      spam2009 10 минут назад

      По ходу от алкашки капают

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      Рейтинг: +174

      Ганнибал Лектор 23 минуты назад

      Работаем, как ядреной насос, ломаем Жору и е#ем "Альбатрос"...

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