Представитель Денисова: «Локомотив» извещен, что Игорь на больничном. Где он находится физически, не столь важно»

Спортивный юрист, представитель полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова Михаил Прокопец прокомментировал информацию СМИ о конфликте между футболистом и клубом.

Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин не появляется на тренировках команды в течение 10 дней. Вчера генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе заявил, что он не может дозвониться хавбеку, так как у него отключен телефон. По сведениям руководителя, Денисов лечится в Санкт-Петербурге.

«В последнее время многие журналисты пытаются представить ситуацию так, будто между Денисовым и «Локомотивом» есть конфликт. На самом деле, это не так. Игорь Денисов находится на больничном. Сейчас он лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный – с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше.

Слова «Локомотива» о том, что в клубе не знают, где находится Денисов, вызвали удивление. Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передается вся необходимая информация. «Локомотив» извещен о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится, не столь важно.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: никакого конфликта между Денисовым и «Локомотивом» нет. Все в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Игоря такого конфликта совершенно точно не существует», – сказал Прокопец.