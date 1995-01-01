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    «Сочи» и «Тамбов» впервые в своей истории вышли в РПЛ

    «Сочи» и «Тамбов» официально оформили выход в Премьер-лигу после поражения «Томи» от «Шинника» (0:1) во встрече 36-го тура ФНЛ.

    Отрыв сочинцев и тамбовчан от томичей за две игры до конца турнира составляет семь очков. «Томь» располагается на третьем месте, набрав 60 очков, и теперь продолжит борьбу за попадание в стыковые матчи.

    Ближайшими конкурентами томской команды являются «Нижний Новгород» (59 очков), «Шинник» (56 очков), «СКА-Хабаровск» (55 очков, 35 матчей), «Чертаново» (54 очка, 35 игр) и «Авангард» (52 очка, 34 игры).

    «Сочи» и «Тамбов» сыграют в РПЛ впервые в своей истории.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5614

      KLIM777 10 минут назад

      Спустя год Тамбов вернется обратно,а Сочи если не усилиться следом.

      0
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      Рейтинг: +4231

      BRO_football 17 минут назад

      Томь пусть не мешает и скатывается на 5 место и ниже, проигрывая 2 последних матча. Ведь сам губернатор Томской области говорил, что у команды денег нет и РПЛ им не нужен. Из оставшихся команд желаю победы Нижнему Новгороду, у которого и стадион, и деньги, и хорошая транспортная доступность есть, а также Чертаново, у которых отличная футбольная академия.

      0
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      Рейтинг: +9

      faze42 20 минут назад

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      ilichkadr > faze42 10 минут назад

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      Рейтинг: +5113

      mihail200606 25 минут назад

      Ну ясно.. в Сочи ж стадион не должен простаивать )

      3
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      Рейтинг: +3076

      порт 25 минут назад

      На долго?

      3
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      Рейтинг: +28038

      portero 26 минут назад

      Нижний тоже через стыки выйдет, чуйка...

      2
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      Рейтинг: +711

      Фанат Рубина > portero 10 минут назад

      так это понятно про тащат эту команду в пл.. а на будущий год будут тащить ротор и мордовию чтобы стадионы использовались в пл

      0
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      Рейтинг: +427

      латунный сепаратист 28 минут назад

      как вышли так и зайдут обратно

      1
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      Рейтинг: +28038

      portero 33 минуты назад

      Сочи это хорошо!
      стадион новый, теплая осень , а не в мороз играть.

      2
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      Рейтинг: +591

      Тони Монтана Б 42 минуты назад

      А деньги то есть? Или как Анжи и т.п. выйдут в РПЛ и через пол года прощаться будем?

      2
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      Рейтинг: +28038

      portero > Тони Монтана Б 27 минут назад

      Главное чтоб не распиливали всё ,

      2
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      Рейтинг: +3575

      Спартач80 43 минуты назад

      Тамбов?...Зачем?...

      0
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      Рейтинг: +4357

      84aivengo > Спартач80 10 минут назад

      ну дай уж поиграть в элите региональному клубу... это праздник для города и области

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