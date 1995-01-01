«Сочи» и «Тамбов» впервые в своей истории вышли в РПЛ

«Сочи» и «Тамбов» официально оформили выход в Премьер-лигу после поражения «Томи» от «Шинника» (0:1) во встрече 36-го тура ФНЛ.

Отрыв сочинцев и тамбовчан от томичей за две игры до конца турнира составляет семь очков. «Томь» располагается на третьем месте, набрав 60 очков, и теперь продолжит борьбу за попадание в стыковые матчи.

Ближайшими конкурентами томской команды являются «Нижний Новгород» (59 очков), «Шинник» (56 очков), «СКА-Хабаровск» (55 очков, 35 матчей), «Чертаново» (54 очка, 35 игр) и «Авангард» (52 очка, 34 игры).

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в РПЛ впервые в своей истории.