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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Енисей». Красноярцы вылетели из РПЛ

    «Енисей» на своем поле с крупным счетом проиграл «Краснодару» во встрече 28-го тура РПЛ.

    Голами в составе гостей отметились полузащитники Виктор Классон и Юрий Газинский и нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

    За два тура до конца чемпионата в активе красноярцев 19 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь баллов. Таким образом «Енисей» вылетел из Премьер-лиги спустя сезон после того, как туда вышел.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Енисей (Красноярск) – Краснодар – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Классон, 31; 0:2 – Газинский, 36; 0:3 – Игнатьев, 78; 0:4 – Сулейманов, 87.

    «Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Комков (Хубулов, 46), Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Сарр, Соболев.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Газинский, Каборе, Перейра (Ольссон, 79), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 71), Ари (Игнатьев, 66).

    Предупреждения: Хубулов, 75 – Перейра, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:50
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2328

      владимир миронов 4 минуты назад

      Результат был предопределен, опять с реализацией у Краснодара мутно. Один Ари мог 3-4 мяча забить. С такой реализацией дальше будет туго.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1214

      TOL47 5 минут назад

      Краснодар с победой!
      Надеюсь Зенит не сольёт ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      Tsigan 11 минут назад

      Важнейшая психологическая победа перед игрой в туле.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +144

      MOBI 13 минут назад

      не смотрел как Енисей сыграл?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      За_Краснодар 15 минут назад

      С победой Краснодар! Вперёд к ЛЧ! Немного жаль Енисей...

      2
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    sv1969
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