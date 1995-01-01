РПЛ. «Краснодар» разгромил «Енисей». Красноярцы вылетели из РПЛ

«Енисей» на своем поле с крупным счетом проиграл «Краснодару» во встрече 28-го тура РПЛ.

Голами в составе гостей отметились полузащитники Виктор Классон и Юрий Газинский и нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

За два тура до конца чемпионата в активе красноярцев 19 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь баллов. Таким образом «Енисей» вылетел из Премьер-лиги спустя сезон после того, как туда вышел.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Енисей (Красноярск) – Краснодар – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Классон, 31; 0:2 – Газинский, 36; 0:3 – Игнатьев, 78; 0:4 – Сулейманов, 87.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Комков (Хубулов, 46), Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Сарр, Соболев.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Газинский, Каборе, Перейра (Ольссон, 79), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 71), Ари (Игнатьев, 66).

Предупреждения: Хубулов, 75 – Перейра, 51.

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