Никто не знает, в чем причина.

Мино Райола – один из самых известных агентов в 21-м веке. Даже если вы не слышали про него, вы наверняка в курсе его главных сделок: трансферы Златана Ибрагимовича, Марио Балотелли, Павла Недведа и Денниса Бергкампа.

Райола родился в Италии, но уже давно живет с голландским паспортом. Это отразилось на его сфере деятельности: он контролирует практически все крупные переходы в Серии А и Эредивизие.

Именно он является агентом 19-летнего капитана «Аякса» Матейса де Лигта и скандального полузащитника «МЮ» Поля Погба. Оба футболиста – кандидаты на крупный трансфер этого лета. Голландца смотрит «Барса»Ç а за французом следит «Реал». Но теперь обе сделки под вопросом.

9 мая стало известно, что Райоле запретили деятельность в Италии на три месяца. Спустя день ФИФА распространила этот бан на весь мир. А трансферное окно уже совсем близко.

За что забанили Райолу?

Никто точно не знает. И Союз спортивных агентов Италии, и ФИФА выпустили свои постановления без объяснения причин. Попутно на два месяца дисквалифицировали двоюродного брата Райолы, Винченцо.

Зато сам Райола видит в этом политический умысел. По его мнению, причина – в расистском скандале, который гремел в Италии этой весной.

«К сожалению, меня это не удивило. Я считаю это политическим решением, принятым вопреки закону. Его основания базируются на лжи. Надеюсь, что в ходе разбирательств справедливость все-таки восторжествует. Полагаю, что Федерация футбола Италии не простила ситуацию, когда я раскритиковал ее представителей за плачевную картину в нашем футболе, а в частности – за случаи проявления расизма».

Райола вспоминает историю с другим его клиентом, Мойзе Кеном. 19-летнего итальянца освистали в матче с «Болоньей», после чего форвард «Юве» сделал жест в адрес трибун.

Тогда Бонуччи сказал, что Кен был неправ, а мнение болельщиков сильно разошлось. Райола поддержал своего клиента и сказал, что настоящий итальянец не может быть расистом.

Трансферы де Лигта и Погба полностью в руках Райолы

19-летний де Лигт прямо заявил, что мало контролирует переговоры о своем будущем. «Все возможно, есть интерес со стороны разных клубов. На данный момент я игрок «Аякса». Мое будущее решает Мино Райола», – говорил он в марте.

По слухам, последние переговоры «Барселоны» с «Аяксом» сорвались именно из-за Райолы: голландец потребовал себе 20% от суммы сделки, или 14 миллионов евро. «Аякс» приостановил переговоры: в Амстердаме рассчитывали забрать себе большую сумму за де Лигта.

В случае с де Лигтом есть шансы договориться этим летом. Трансферное окно в Голландии и Испании закрывается через 3 недели после окончания бана Райолы. Намного тяжелее ситуация с трансфером Погба.

Дело в том, что трансферное окно в Англии закроется 9 августа – одновременно с окончанием бана Райолы. Это не помешает «МЮ» продать Погба, но англичане в таком случае не успеют купить футболиста на замену.

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Как на самом деле отразится этот запрет на трансферах де Лигта и Погба – покажет время. Райола пообещал разобраться со своим запретом в суде, но вчера все вышло из-под контроля.

Еще позавчера Райола спешил всех успокоить: его бан распространялся только на Италию. Сейчас ситуация вышла на международный уровень.

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