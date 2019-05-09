Переход де Лигта в «Барселону» может сорваться из-за требований Райолы по комиссионным

Переход центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» может не состояться.

По информации Marca, клубы уже согласовали между собой трансфер 19-летнего футболиста примерно за 70 миллионов евро, но возникла одна проблема. Агент голландца Мино Райола берет за свои услуги 20% [услуги других посредников в среднем стоят от пяти до 10 процентов]. В данном случае это 14 миллионов, и амстердамский клуб не хочет терять такую сумму. Поэтому теперь «Аякс» надеется получить более высокое предложение от другого клуба, чтобы даже при выплате комиссии Райоле заработать желаемые 70 миллионов.