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    Переход де Лигта в «Барселону» может сорваться из-за требований Райолы по комиссионным

    Переход центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» может не состояться.

    По информации Marca, клубы уже согласовали между собой трансфер 19-летнего футболиста примерно за 70 миллионов евро, но возникла одна проблема. Агент голландца Мино Райола берет за свои услуги 20% [услуги других посредников в среднем стоят от пяти до 10 процентов]. В данном случае это 14 миллионов, и амстердамский клуб не хочет терять такую сумму. Поэтому теперь «Аякс» надеется получить более высокое предложение от другого клуба, чтобы даже при выплате комиссии Райоле заработать желаемые 70 миллионов.

    • В этом сезоне де Лигт провел за амстердамцев 53 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Ранее «Барселона» договорилась с «Аяксом» о трансфере полузащитника Френки де Йонга этим летом.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:47
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5764

      Asbjorn 7 минут назад

      Идеальный вариант с Барсой,при чем еще и Де Йонг туда перешел,да и с центральными защитниками беда там,очень жадные агенты пошли

      1
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      Рейтинг: +197

      Grizli4G 41 минуту назад

      Райоле все мало денег

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5571

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Да Райоле на игрока насрать главное срубить свою долю

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2832

      dinar7777dinar 52 минуты назад

      райола так угробит карьеру парнЮ!

      1
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