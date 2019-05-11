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    Marca: игроки «Барселоны» недовольны особыми отношениями Вальверде с Месси, Суаресом и Пике

    Некоторые футболисты «Барселоны» недовольны нынешней обстановкой в команде.

    Как сообщает Marca, взаимоотношения главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Жераром Пике отличаются от отношений с остальными игроками. Специалист более лоялен к данной тройке и позволяет им больше свободы.

    Часть футболистов каталонцев считает это проявлением слабости тренера, и что такая позиция негативно сказывается на дисциплине в команде.

    Вальверде возглавляет «Барселону» с мая 2017 года. По его руководством каталонцы дважды подряд выиграли чемпионат Испании.

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +495

      spam2009 40 минут назад

      там по ходу свингерклуб "4 подружки"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12796

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это не слабость тренера, а свинство владельцев, позволяющих такое, не умеют договариваться с "великими".

      1
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      Рейтинг: +942

      altezzik 1 час назад

      Срамота!

      1
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