Marca: игроки «Барселоны» недовольны особыми отношениями Вальверде с Месси, Суаресом и Пике

Некоторые футболисты «Барселоны» недовольны нынешней обстановкой в команде.

Как сообщает Marca, взаимоотношения главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Жераром Пике отличаются от отношений с остальными игроками. Специалист более лоялен к данной тройке и позволяет им больше свободы.

Часть футболистов каталонцев считает это проявлением слабости тренера, и что такая позиция негативно сказывается на дисциплине в команде.

Вальверде возглавляет «Барселону» с мая 2017 года. По его руководством каталонцы дважды подряд выиграли чемпионат Испании.