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    Don Balon: «Барселона» сделала запрос по стоимости Погба

    «Барселона» включилась в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Don Balon.

    По информации источника, каталонский клуб видит в французе замену для Ивана Ракитича, который может сменить команду летом.

    Отмечается, что «Барса» уже сделала запрос по стоимости хавбека манкунианцев.

    Ранее фаворитом в гонке за Погба считался «Реал», но мадридцы пока не могут согласовать с «МЮ» размер компенсации за игрока.

    Источник: Don Balon

    Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4353

      84aivengo 26 минут назад

      я бы не советовал.... хотя кто меня услышит )))

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      Рейтинг: +2319

      САДЫЧОК 1 час назад

      Погба Баллотели . Модрич Неймар-это игроки от которых нужно немедленно избавляться ! На , сегодняшний день это БАЛЛАСТ ! по разным причинам !

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