Don Balon: «Барселона» сделала запрос по стоимости Погба

я бы не советовал.... хотя кто меня услышит )))
«Барселона» включилась в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Don Balon.
По информации источника, каталонский клуб видит в французе замену для Ивана Ракитича, который может сменить команду летом.
Отмечается, что «Барса» уже сделала запрос по стоимости хавбека манкунианцев.
Ранее фаворитом в гонке за Погба считался «Реал», но мадридцы пока не могут согласовать с «МЮ» размер компенсации за игрока.
Источник: Don Balon
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