Don Balon: «Барселона» сделала запрос по стоимости Погба

«Барселона» включилась в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Don Balon.

По информации источника, каталонский клуб видит в французе замену для Ивана Ракитича, который может сменить команду летом.

Отмечается, что «Барса» уже сделала запрос по стоимости хавбека манкунианцев.

Ранее фаворитом в гонке за Погба считался «Реал», но мадридцы пока не могут согласовать с «МЮ» размер компенсации за игрока.