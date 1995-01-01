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    Журналист Карпов: «Сутормин может перейти в «Зенит» или «Ростов»

    Журналист Иван Карпов рассказал об интересе к нападающему «Оренбурга» Алексею Сутормину со стороны других клубов РПЛ.

    По его информации, на 25-летнего футболиста претендует «Зенит». Игра форварда нравится главному тренеру питерской команды Сергею Семаку. Конкуренцию сине-бело-голубым составит «Ростов».

    Сумма возможного трансфера оценивается в 2,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне Сутормин сыграл 29 матчей в составе «Оренбурга», забил девять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +426

      латунный сепаратист 7 минут назад

      ну ростов не может быть конкурентом.денег у нас не много .а вариант зенит пукапает и отдаёт в аренду это может и быть

      0
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      Рейтинг: +323

      KPCCSPB 9 минут назад

      Ахах, это про этого топ футболиста с русским паспортом говорилось?

      0
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      Рейтинг: +1087

      Валерий1965 1 час назад

      Очень серьезный выбор... Конкуренция в Зените очень серьезная, но только так можно стать профессионалом!)

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      Рейтинг: +1390

      giluxa1963 1 час назад

      замена Заболотному

      0
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      Рейтинг: +4353

      84aivengo 1 час назад

      не знаю.... заиграет ли он как кузяев или скиснет как многие...

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