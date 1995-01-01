Журналист Карпов: «Сутормин может перейти в «Зенит» или «Ростов»

Журналист Иван Карпов рассказал об интересе к нападающему «Оренбурга» Алексею Сутормину со стороны других клубов РПЛ.

По его информации, на 25-летнего футболиста претендует «Зенит». Игра форварда нравится главному тренеру питерской команды Сергею Семаку. Конкуренцию сине-бело-голубым составит «Ростов».

Сумма возможного трансфера оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Сутормин сыграл 29 матчей в составе «Оренбурга», забил девять голов и сделал две результативные передачи.