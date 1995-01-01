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    Экс-игрок «Спартака» Робсон: «Что идет под шашлычок? Странный вопрос! Пиво»

    Бывший футболист «Спартака» Луис Робсон рассказал, с чем следует употреблять шашлык. Бразилец владеет на родине мясным бутиком.

    — А что идет под шашлычок?

    — Странный вопрос! Все! Как и у вас в России. Пиво, вино, кашаса, кайпиринья. Водку у нас пьют редко, зато используют ее в коктейлях.

    В последнее время, что любопытно, в Бразилии набирает популярность употребление джина с тоником или энергетическими напитками. Это такое новое веяние у молодого поколения.

    • Робсон играл в «Спартаке» с 1997 по 2001 год (102 матча в чемпионате России, 32 гола).
    • Затем он перешел во французский «Лорьян».
    • В России игрок пять раз стал чемпионом страны.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Vagin 2 минуты назад

      Так это же и супер, Пищевик!!!
      Кто мы? - мясо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      mihail200606 30 минут назад

      "Свинья" торгует мясом)) прикольно..

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