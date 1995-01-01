Экс-игрок «Спартака» Робсон: «Что идет под шашлычок? Странный вопрос! Пиво»

Так это же и супер, Пищевик!!!
Кто мы? - мясо!
Бывший футболист «Спартака» Луис Робсон рассказал, с чем следует употреблять шашлык. Бразилец владеет на родине мясным бутиком.
— А что идет под шашлычок?
— Странный вопрос! Все! Как и у вас в России. Пиво, вино, кашаса, кайпиринья. Водку у нас пьют редко, зато используют ее в коктейлях.
В последнее время, что любопытно, в Бразилии набирает популярность употребление джина с тоником или энергетическими напитками. Это такое новое веяние у молодого поколения.
- Робсон играл в «Спартаке» с 1997 по 2001 год (102 матча в чемпионате России, 32 гола).
- Затем он перешел во французский «Лорьян».
- В России игрок пять раз стал чемпионом страны.