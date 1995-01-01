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    «Чемпионат»: Михайлов станет вице-президентом «Спартака», Цорн займется селекцией

    Новым вице-президентом «Спартака» станет член совета директоров клуба Сергей Михайлов, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, он заменит Наиля Измайлова, который по окончании текущего сезона покинет занимаемый пост.

    Михайлов является членом совета директоров «Спартака» с 2004 года.

    Также сообщается, что за селекцию в московском клубе будет отвечать известный скаут и матч-агент Томас Цорн.

    По итогам 25 туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3329

      Агасфер 5 минут назад

      Круговорот овна в природе,по принципу личной преданности Федуну.Кто эти люди???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9182

      slavutiq70 6 минут назад

      Ну что в итоге получи???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4166

      piligrim1986 19 минут назад

      я ж говорю, гоняют говно по трубам

      2
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