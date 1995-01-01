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    Болельщики «Спартака» сломали кресла на стадионе в Туле и попытались их поджечь

    В эти минуты проходит матч 25 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком». Фанаты москвичей сломали кресла на гостевой трибуне, о чем свидетельствует фото ниже.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», болельщики попытались поджечь кресла. Вовремя на секторе появились пожарные, предотвратившие возгорание. Огнеборцы контролируют поведение красно-белых фанатов.

    • В режиме онлайн при счете 3:0 «Спартак» продолжает идти в таблице пятым.
    • «Арсенал» при таком исходе поднимается на шестое место.
    • Матч первого круга завершился победой туляков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1252

      Бабушка Зильзиля 21 минуту назад

      Хорошая вещь кресло или стул, всегда можно сделать виновным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4701

      vka1970 21 минуту назад

      И зачем это делать :?
      Лучше бы Кононову пистон прописали, чем казённое добро ломать.Варвары.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4331

      prezent2017 23 минуты назад

      Свини, они и есть свини. На приличный стадион пускать нельзя, загадят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      Иван_Невский 24 минуты назад

      печалька,, надобно денюжку взыскать и часть посадить суток 15

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1252

      Бабушка Зильзиля > Иван_Невский 19 минут назад

      И усатого за маразм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      Kokmarov 25 минут назад

      Просто жрать хотели...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      ЧЕНС 26 минут назад

      ****** одним словом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      DonBaton 29 минут назад

      Свинячьих ушлепков надо всех к стенке и расстрелять,и наступит мир,гармония и процветание в мире

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      владимир миронов 29 минут назад

      Вот уроды...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3593

      3a zenit 31 минуту назад

      свиньи

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3023

      порт 38 минут назад

      Свинский поступок.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2012

      ivan-football-fan > порт 35 минут назад

      нормальный поступок СВИНЕЙ))+

      1
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