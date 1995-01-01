Болельщики «Спартака» сломали кресла на стадионе в Туле и попытались их поджечь

В эти минуты проходит матч 25 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком». Фанаты москвичей сломали кресла на гостевой трибуне, о чем свидетельствует фото ниже.

Как пишет «Спорт-Экспресс», болельщики попытались поджечь кресла. Вовремя на секторе появились пожарные, предотвратившие возгорание. Огнеборцы контролируют поведение красно-белых фанатов.

В режиме онлайн при счете 3:0 «Спартак» продолжает идти в таблице пятым.

«Арсенал» при таком исходе поднимается на шестое место.

Матч первого круга завершился победой туляков.