Савин: «Судья Лапочкин после одной из игр бегал от руководства «Ахмата». Его хотели расчленить»

Бывший футболист «Крыльев Советов», «Амкара» Евгений Савин рассказал историю про судью чемпионата России Лапочкина. Блогер не уточнил имя арбитра: он имеет в виду либо действующего рефери Сергея Лапочкина, либо его отца Сергея.

«Лапочкин во время матча пробежал условные 15 километров, и после игры он бегал от руководства «Терека» (ныне – «Ахмата», прим. «Бомбардир»). Арбитра хотели расчленить», – рассказал Савин в видеоблоге.