Савин: «Судья Лапочкин после одной из игр бегал от руководства «Ахмата». Его хотели расчленить»

Бывший футболист «Крыльев Советов», «Амкара» Евгений Савин рассказал историю про судью чемпионата России Лапочкина. Блогер не уточнил имя арбитра: он имеет в виду либо действующего рефери Сергея Лапочкина, либо его отца Сергея.
«Лапочкин во время матча пробежал условные 15 километров, и после игры он бегал от руководства «Терека» (ныне – «Ахмата», прим. «Бомбардир»). Арбитра хотели расчленить», – рассказал Савин в видеоблоге.
- Сергей Лапочикн-младший обслуживает игры РПЛ с 2011 года, он имеет категорию ФИФА.
- Его отец Сергей работал на матчах высшего дивизиона с 1988 по 2005 год.
- Савин в течение карьеры больше всего матчей провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы, 96 встреч в РПЛ, 19 голов).
Источник: YouTube-канал «КраСава»