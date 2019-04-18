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  • Савин: «Судья Лапочкин после одной из игр бегал от руководства «Ахмата». Его хотели расчленить»

Савин: «Судья Лапочкин после одной из игр бегал от руководства «Ахмата». Его хотели расчленить»

18 апреля 2019, 09:15
5

Бывший футболист «Крыльев Советов», «Амкара» Евгений Савин рассказал историю про судью чемпионата России Лапочкина. Блогер не уточнил имя арбитра: он имеет в виду либо действующего рефери Сергея Лапочкина, либо его отца Сергея.

«Лапочкин во время матча пробежал условные 15 километров, и после игры он бегал от руководства «Терека» (ныне – «Ахмата», прим. «Бомбардир»). Арбитра хотели расчленить», – рассказал Савин в видеоблоге.

  • Сергей Лапочикн-младший обслуживает игры РПЛ с 2011 года, он имеет категорию ФИФА.
  • Его отец Сергей работал на матчах высшего дивизиона с 1988 по 2005 год.
  • Савин в течение карьеры больше всего матчей провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы, 96 встреч в РПЛ, 19 голов).

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Ахмат Савин Евгений Лапочкин Сергей
Комментарии (5)
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1555568706
Смелое заявление! Проверять я его, конечно, не буду!
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prezent2017
1555570432
У Савина тоже крыша едет: когда-то кто-то, папа или сын... К Уткину его, в психушку.
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Звезда запаса
1555578422
... и съесть.
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Рубинище
1555607042
жаль не догнали
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